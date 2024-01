Marcel Boloș a menționat că bugetul pentru anul 2024 a fost elaborat incluzând recalcularea pensiilor.

Potrivit ministrului, bugetul a fost finalizat în ciuda criticilor pentru supraestimarea veniturilor. Mai mult, el a anunțat mari speranțe legate de digitalizare.

Boloș a remarcat că, și în luna septembrie, Guvernul se va afla în situația onorabilă de a-și putea onora angajamentele față de cei peste 4,6 milioane de pensionari din România.

Marcel Boloș a explicat că banii au fost alocati în buget și sunt parte integrantă a strategiei financiare.

„Vă daţi seama că am făcut bugetul pentru anul 2024 cu recalcularea de pensii inclusă în buget. Deci, noi, practic, avem această bugetare şi mă bucur că am reuşit să închidem bugetul – chiar dacă am fost criticaţi că avem acea supraestimare de venituri, adică ne-am pus speranţa în aceste venituri din digitalizare – şi în septembrie Guvernul este în situaţia onorabilă de a-şi achita angajamentele faţă de cele peste 4,6 milioane de pensionari.

Banii sunt bugetaţi. Nu există perspectiva să nu se plătească aceste recalculări. Banii sunt bugetaţi, sunt cuprinşi în buget”, a explicat Boloş, pentru Digi 24.