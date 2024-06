Realitatea Plus va plăti 5.000 de euro pentru că a dus un război mediatic contra lui Dracea Andrei Mihai

Hotărâre definitivă: compania care administrează postul TV „Realitatea Plus” va plăti 5.000 de euro pentru desfășurarea unui război mediatic împotriva unui om de afaceri.

În 2020, Realitatea Plus și realitatea.net au lansat o campanie media împotriva omului de afaceri Dracea Andrei Mihai, deținătorul a aproape 44% din acțiunile operatorului de salubritate Romprest. Campania respectivă s-a desfășurat sub forma unor atacuri virulente, precum:

Conform Libertatea, atacurile mediatice au avut legătură cu tentativa lui Maricel Păcuraru, partenerul de afaceri al lui Cozmin Gușă, de a prelua controlul gigantului Romprest S.A. Totuși, conducerea executivă a Romprest, susținută de acțiunile deținute de omul de afaceri Andrei Mihai Dracea, l-a sprijinit pe acesta și i s-a opus lui Maricel Păcuraru.

În 2020, Dracea Andrei Mihai a obținut o ordonanță președințială de la Curtea de Apel București în legătură cu disputa cu firma Geopol Internațional SRL, care deține licența canalului TV Realitatea Plus. Firma a fost obligată să retragă provizoriu, până la soluționarea definitivă a dosarului, toate materialele video, imaginile, știrile și informațiile referitoare la reclamant și activitatea acestuia, inclusiv cele legate de societățile comerciale la care este asociat, difuzate în emisiunile televizate ale postului TV, în spațiul online și presa scrisă aparținând pârâtei.

Litigiul

În paralel, omul de afaceri de la Romprest s-a adresat Tribunalului București, care, în 2021, a pronunțat o sentință severă împotriva pârâtei Geopol Internațional SRL. Firma era obligată:

să plătească suma de 100.000 de euro (echivalent în lei la data plății) cu titlu de daune morale;

să înceteze difuzarea pe canalele mediatice a informațiilor cu caracter defăimător la adresa reclamantului;

să retragă toate materialele video/scrise difuzate în perioada 3 mai 2020 până la pronunțarea prezentei hotărâri (14 mai 2021);

să asigure comunicarea publică a dispozitivului hotărârii în termen de 10 zile de la rămânerea definitivă, pe canalele deținute de aceasta.

Soluția a fost contestată la instanța superioară, Curtea de Apel București, care a redus semnificativ cuantumul daunelor morale, de la 100.000 de euro la 5.000 de euro, sumă pe care pârâta urmează să o achite reclamantului.

După ce ambele părți au formulat recurs, litigiul a ajuns în 2023 pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Zilele trecute, instanța supremă a pus capăt acestui litigiu:

Detalii soluţie: Decizia nr. 1531 Cu majoritate: Respinge excepţia nulităţii recursului principal declarat de reclamantul Dracea Mihai Andrei, invocată de recurenta-pârâtă Geopol International SRL. Respinge, ca nefondat, recursul principal declarat de reclamantul Dracea Mihai Andrei împotriva deciziei nr. 1401A din 10 octombrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă. Respinge, ca nefondat, recursul incident declarat de pârâta Geopol International SRL, prin administrator judiciar Casa de insolventă Moldova, împotriva aceleiasi decizii. Definitivă. Cu opinie separată, în sensul: Respinge excepţia nulităţii recursului principal declarat de reclamantul Dracea Mihai Andrei, invocată de recurenta-pârâtă Geopol International SRL. Admite recursul principal declarat de reclamantul Dracea Mihai Andrei şi recursul incident declarat de pârâta Geopol International SRL, prin administrator judiciar Casa de insolventă Moldova, împotriva deciziei nr. 1401A din 10 octombrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă. Casează decizia recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel.

Dracea vs Păcuraru

Potrivit informațiilor din presă, după decesul lui Florian Walter în 2019, Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS, a preluat acțiunile Detaco Ltd de la Alexandru Cosmin Walter, fiul fostului patron Florian Walter. Firma Detaco Ltd este acum controlată de Magnum International Consulting, al cărei unic acționar este Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru, fiul lui Maricel Păcuraru.

Pe de altă parte, companiile Europrest Invest SRL și Premium Management Team SRL sunt controlate de Andrei-Mihai Dracea, implicat în afaceri cu statul în domeniul sănătății. Acesta deține 43,76% din Romprest, un pachet de acțiuni preluat în 2014 de la fondul de investiții și Group PLC de către oamenii de afaceri Dragoș Dobrescu și Radu Budeanu, a cărui soție deține CanCan și Gândul, ambii membri ai Grupului de la Monaco. Dragoș Dobrescu a preluat 30% din acțiunile Romprest prin firma Europrest Invest SRL, iar Radu Budeanu, 13,76%, prin Premium Management Team SRL.

De menționat că administratorul la Europrest Invest SRL este Bogdan Adimi, prieten din copilărie cu Radu Budeanu, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Romprest și director adjunct. Orlando Valache, un alt prieten al lui Radu Budeanu, este membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Romprest și administrator al operatorului de salubritate din partea Premium Management Team SRL, când această firmă era deținută de Radu Budeanu.