”O să pun în discuția colegiului director oportunitatea unei autosesizări. Legat de declarație, mi-aduc aminte de Steinhardt în ‘Jurnalul fericirii’, care spunea că nu înțelege acei oameni care confundă religia cu prostia.

Este adevărat că nu este la prima abatere (n.a. – Gigi Becali) și eu cred că societatea trebuie să reacționeze în primul rând și să ia poziție față de astfel de declarații. Nu este adevărat ce spune domnul Becali. Cu siguranță, se va lua în calcul faptul că domnul Becali nu este la prima declarație de acest fel.

Până la urmă, eu nu am înțeles de ce domnul Becali a făcut astfel de declarație, pentru că dumnealui nu are dreptul la vot. Are o interdicție, de la condamnarea penală”, a spus Csaba Astalosz, citat de realitateasportiva.net

Gigi Becali a făcut această declarație după ce a ieșit din sediul DNA.

”Eu nu votez, eu n-am voie să votez. Păi ce să votez? Femeie? Am luat-o razna cu toţii? Mergem pe mirişte? Că face confruntare, domnule, cu Iohannis. Păi de ce eşti bărbat? Cum să faci confruntare cu o femeie? Ce idei poate să aibă o femeie?

Eu spun ce spune Sfânta Scriptură, Hristos şi Sfântul Apostol Pavel. Femeia în funcţie de preşedinte nu are cum sa fie”, a spus Becali.

