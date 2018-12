Război la nivel înalt! Scandal între premieri. Viorica Dăncilă, mesaj dur către Victor Ponta

Totul s-a declaşat după ce deputaţii Ion Mociolcă, Ion Spânu, Mihai Valentin Popa şi Mihai Mohaci au demisionat, luni, din PSD şi s-au înscris în partidul Pro România.

În urma acestor mutări, o moţiune de cenzură ar putea să îi dea emoţii premierului Viorica Dăncilă. Aflată la Bruxelles, Dăncilă nu a ezitat să îi răspundă fostului său şef.

”Nu are puterea Victor Ponta să ia mulţi parlamentari din PSD. E păcat că un fost premier se ocupă cu aşa ceva. Ar trebui să aibă un alt comportament. E un lucru trist, nu vreau să răspund atacurilor. E un mod de a acţiona care nu îi face cinste. Nu vreau să răspund la atacuri. Nu vreau să vin cu un to do list de la Bruxelles, vreau să reprezint România cu demnitate.”, a spus Dăncilă la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Victor Ponta continuă recrutările în partidul proaspăt fondat chiar de el, Pro România şi începe să devină o ameninţare la adresa PSD. Ultimele sondaje interne arată că formaţiunea pe care o conduce se află pe un trend ascendent şi cucerereşte electorat fidel fostului său partid.