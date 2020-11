Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a respins, joi, toate ofertele băncilor depuse în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni de stat pe 53 de luni, prin care intenţiona să atragă 500 de milioane de euro, considerându-le la un nivel neacceptabil al preţului ofertat.

Băncile participante la licitaţii au transmis oferte în valoare totală de 1,184 miliarde de euro.

Refinanţarea datoriei publice şi finanţarea deficitului bugetar

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a planificat, în luna noiembrie 2020, împrumuturi de la băncile comerciale de 4,5 de miliarde de lei, din care 800 milioane de lei prin două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont şi 3,7 miliarde de lei prin şapte emisiuni de obligaţiuni de stat.

La acestea se poate adăuga suma de 555 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma, uşor sub cea din octombrie (5,06 miliarde de lei), va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Bugetul de stat, pus la grea încercare

Între timp, deficitul bugetar după primele zece luni din 2020 a ajuns la 7% din PIB, mai precis la suma de 74,04 miliarde de lei.

”Deficitul după primele 10 luni este de 74,04 miliarde de lei, adică 7% din PIB. Din această sumă, 40,74 miliarde de lei, adică 3,88% din PIB, reprezintă sumele care au rămas în economie prin intermediul facilităţilor fiscale: investiţii, cheltuieli excepţionale alocate pentru combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Să fie mai clar, dacă în 2020 nu am fi avut această criză de sănătate şi nu am fi avut cheltuieli suplimentare generate de criza de sănătate, deficitul bugetar după 10 luni ar fi fost de aproximativ 3% din PIB, ceea ce înseamnă că am fi fost exact în programul nostru iniţial”, a explicat joi ministrul de Finanțe, Florin Cîţu.

După primele 9 luni din 2020, deficitul bugetar a fost de 67,27 miliarde lei (6,36% din PIB), în timp ce execuţia bugetului consolidat s-a încheiat pe primele zece luni ale anului 2019 cu un deficit de 28,83 miliarde de lei, respectiv 2,8% din PIB.

Foto: INQUAM.