Irina Tănase consideră că, în închisoare, lui Liviu Dragnea îi este încălcate drepturile pentru că nu i se permite să își trateze problemele de sănătate, acesta suferind mult din această cauză.

„Este cunoscut public și toți apropiații știu că Liviu suferă de hernie. El a fost și internat pentru asta, mereu are dureri de spate, nu poate sta în anumite poziții. Lui nu i se permite să își trateze problemele de sănătate și nici nu s-a pus problema să fie suportată de către stat operația, ar fi suportată de către familie. El are dureri foarte mari, iar faptul că nu este lăsat să meargă la muncă și stă toată ziua într-o celulă îi agravează aceste probleme, pentru că are nevoie de mișcare”, a spus Irina Tănase, la Realitatea Plus.

Citată la DNA în dosarul Tel Drum

Aceasta a fost citată în calitate de martor la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul Tel Drum și a specificat că nu a dat declarații în dosar. Mai mult decât atât, iubita fostului lider PSD, Liviu Dragnea, a precizat că a fost citată pentru că a vrut procurorul „să o cunoască”.

Răspunsul acesteia este evident ironic, Irina Tănase considerând că citarea sa la DNA este o răzbunare a sistemului, având în vedere că faptele din dosarul Tel Drum s-au petrecut când aceasta avea 8 ani.

Totodată, ea a spus că i-a fost citată şi familia sa, dar şi familia lui Dragnea în acest dosar.

Dragnea, condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare

În dosarul Tel Drum, procurorii DNA au anunțat, oficial, pe 13 noiembrie 2017 ca Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte.

Faptele ar fi fost comise în perioada în care era președinte al Consiliului Județean Teleorman.

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost încarcerat din mai 2019 după ce a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive.

Procurorii au pus sechestru de peste 127 milioane lei (peste 27 de milioane euro) asupra bunurilor lui Liviu Dragnea. Un teren de aproape 3.000 de metri, un apartament de 80 de metri pătraţi, două maşini şi mai multe sume de bani aflate în conturile lui Liviu Dragnea sunt printre bunurile sechestrate, anchetatorii căutând şi altele care i-ar aparţine liderului PSD.