Coaliția pro-rusă de guvernare din Republica Moldova, formată din PSRM (Partidul Socialist, controlat de președintele Igor Dodon) și PDM (condus de ex-premierul Pavel Filip) a pierdut majoritatea parlamentară după ce deputata Efrosinia Grețu a trecut în opoziție, potrivit Radio Chișinău.

Cu această ultimă dezertare, coaliția care sprijină guvernul Ion Chicu a ajuns la 50 de parlamentari, majoritatea necesară pentru trecerea legilor fiind de 51 de deputați. Rămas fără o majoritate parlamentară stabilă într-un moment de criză sanitară majoră, dublată de o criză economică tot mai dură, președintele Igor Dodon a făcut un apel la responsabilitate pe Facebook și a anunțat că e dispus să primească în guvern partidele de opoziție conduse de Maia Sandu (PAS) și Andrei Năstase (DA).

Anunțul lui Igor Dodon

”Eu sunt in egala măsura gata sa susțin atat actuala guvernare, cat si o alta formula guvernamentală, in care un rol mai important sa-l aiba PAS si PPDA, daca aceste partide se simt cu adevarat pregătite sa își asume responsabilități in gestionarea actualei crize sanitare si economice”, a scris Dodon pe Facebook, semn al panicii instalate la Administrația Prezidențială. De notat că tocmai Dodon și partidul său a dat jos guvernul condus de Maia Sandu în urmă cu câteva luni, miza fiind atunci controlul procuraturii din Moldova.

Mai mult, Dodon anunță în aceeași postare pe Facebook că ar putea susține declanșarea alegerilor anticipate, soluție cerută de Maia Sandu: ”având in vedere dorinta anunțată de PAS de a fi declanșate alegeri anticipate, aș putea sa susțin si o astfel de propunere daca se avansează in punerea ei in practica si daca avem certitudinea ca o astfel de soluție este in interesul cetatenilor. Sunt de acord ca avem o problema serioasă in Parlament, care devine tot mai putin reprezentativ dupa ce un numar de deputați au decis sa-si trădeze electoratul, existind suspiciuni foarte grave ca ar fi fost corupți de oligarhi”.

