Secretarul de stat în Ministerul Muncii Alin Ignat, surprins sâmbătă de poliţişti, pe raza municipiului Blaj, la volanul unui autoturism cu plăcuţe de înmatriculare provizorii expirate, susţine că primise maşina respectivă cu câteva ore înainte de la o reprezentanţă auto din Alba Iulia, pentru a o folosi până la finalizarea service-ului autoturismului său, relatează Agerpres.

„Azi, 1.02.2020, în cursul dimineţii, am avut programare pentru service la o reprezentanţă auto de prestigiu din Alba Iulia. Am predat maşina programată, primind în schimb, din partea firmei respective, un autoturism pe care să îl folosesc până la finalizarea service-ului la maşina predată. Pentru acest autoturism înlocuitor am încheiat un proces verbal de predare – primire. La scurt timp, circulând spre municipiul Blaj, am fost oprit de un echipaj de poliţie care mi-a solicitat documentele maşinii. La prezentarea acestora, agenţii au constatat că autorizaţia de circulaţie provizorie a autoturismului era expirată de mai bine de o săptămână”, a scris Alin Ignat, pe Facebook.

El spune că nu a avut „nicio clipă cunoştinţă de acest fapt” şi că a preluat maşina „de bună-credinţă”.

Va acționa în instanță reprezentanța auto

Ignat mai susţine că agenţii de poliţie nu i-ar fi comunicat să aibă vreo calitate în cadrul cercetării pe care o desfăşoară.

„Ceea ce pot să îmi reproşez este că nu am verificat situaţia autoturismului respectiv, care se prezuma a fi în toţi parametrii legali pentru a fi folosit. Cred că în mod similar ar prezuma oricare alt client aflat în situaţia mea. Dar, se pare că în România de astăzi buna-credinţă nu e suficientă, suntem condamnaţi să fim circumspecţi şi lipsiţi de încredere la tot pasul. În perioada următoare, voi acţiona în instanţă societatea comercială care m-a pus în această situaţie”, mai scrie Alin Ignat.

Secretarul de stat a fost depistat sâmbătă, în jurul orei 11,00, pe raza municipiului Blaj, conducând o maşină care avea plăcuţe de înmatriculare provizorii expirate din 22 ianuarie.

Potrivit IPJ Alba, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

Vicepreşedinte al PNL Alba Iulia, Alin Ignat a fost numit în urmă cu câteva săptămâni secretar de stat în Ministerul Muncii.

Te-ar putea interesa și: