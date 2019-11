Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu este supărat foc pe președintele Iohannis. Acesta a declarat că în vizita sa la Cotroceni, au fost primiți de un consilier care nu era de profesie jurist și că nu le-a oferit nimic concret referitor la cazul Luizei. În plus, avocata familiei Melencu era cât pe ce să nu fie primită.

„Vorbe, promisiuni, nimic concret, preşedintele a fost ocupat, nu a avut timp să se ocupe de noi, ne-a pasat unui consilier care nu era de profesie jurist. Eu nu am înţeles nimic, am purtat un dialog cu doamna avocat, a fost la un pas să nu o primească, am zis că plec dacă doamna nu ne reprezintă… Să fii preşedintele ţării, să ai serviciile la îndemână şi să nu ne spui ceva concet, nu se poate!”, a spus Stelian Iordache la România TV.

Mai mult, bunicul Luizei susține că Dincă a căzut la înțelegeri cu procurorii DIICOT.

„Serviciile secrete, SRI, ne-au bulversat, nu avem încedere în DIICOT. Ce au facut concret pentru noi? Nu suntem naivi să credem ce zice Dincă! Minte! Au făcut înţelegeri! Dincă a fost un pion”, a acuzat Stelian Iordache.

Stelian Iordache a mai spus că tot ce s-a făcut până acum în cazul nepoatei sale este de-a dreptul inutil și că nimeni nu mișcă nimic pentru a rezolva situația.

„Ne-a amăgit, ne-a dus cu vorba. A schimbat nişte oameni, dar tot nimic… Nu ne ajută nimeni. E chiar aşa greu la judeţul ăsta, Olt, să se facă ceva? Cu reţelele astea care se ştiu… S-au schimbat şefi de Poliţie, dar cu ce ne încălzeşte pe noi? Nimeni nu face nimic ca să ne ajute”, a mai spus Stelian Iordache.

