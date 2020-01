Valeriu Șuhan este de părere că declarația lui Dincă cum că nu a omorât-o pe Luiza va schimba abordarea autorităților

”E greu să anticipez cum va schimba cursul anchetei declarația respectivă. În primul rând, nu știm dacă o va face, e o presupunere, de aceea mi se pare că suntem, ne exprimăm ceva cam devreme în legătură cu posibilele evoluții ale cazului, în continuare. Dar mergând pe această premiza, dacă el își va schimba declarația, sigur că acest lucru va determina o schimbare substanțială a abordării, cel puțin din partea organelor judiciare.”, a spus acesta.

Gheorghe Dincă vrea să își construiască un caz solid

”Sigur încearcă să își construiască un caz, începe să își construiască apărarea. De fapt el a început să își construiască apărarea încă de acum câteva luni de zile, nu e o noutate pentru noi lucrul asta. Noi am mai comentat pe marginea acestui subiect, anume că el poate oricând, date fiind condițiile concrete de la vremea respectivă ale anchetei, el poate oricând să își schimbe declarația, lucru căruia nu îi se poate contrapune mai nimic, de aceea vom vedea cum vor evolua lucrurile. În orice caz, cazul acesta confirmă sau vine cu un element care adaugă la contradictorialitatea lui de până acum.”, a adăugat Șuhan.

Sunt suficiente probe pentru ca Gheorghe Dincă să aibă parte de o condamnare grea?

”Sincer, nu cunosc ce probe există la dosar, în mod concret. Sunt convins că anchetatorii, în momentul în care și-au elaborat tactica de anchetă, au păstrat niște ași în mânecă. Ceea ce noi știm provine din spațiul public, de aceea ar trebui interpretate ca atare sau, mă rog, luate sub beneficiul de inventar. Dar dacă ar fi să interpretăm strict din această perspectivă lucrurile, sigur că există niște probe mai mult sau mai puțin directe, unele dintre ele sunt de-a dreptul circumstanțiale dar ele, sigur, pot crea o imagine, pot demonstra o succesiune de fapte, care să sperăm că vor fi suficiente în față judecătorului, pentru a lua o decizie punitivă în legătură cu Dincă.”, a spus acesta.

Va fi Gheorghe Dincă trimis în judecată?

”Eu sunt convins că procurorii au pregătite toate variantele, sunt absolut convins de lucrul asta. De asemenea, sunt convins că există un eșafodaj pe care ei l-au construit și pe care sunt gata să îl prezinte judecătorilor, cu ocazia trimiterii în judecată a suspectului Dincă. Acum, în ce măsură vor decide să disjungă sau nu cauza, mi-e greu să spun. Probabil că vor alege varianta cea mai sigură, adică vor merge pe ideea de a trimite în judecată cazul care este cel mai bine conturat, probabil, dar este doar o presupunere din partea mea.”, a mai spus acesta.

Ce spune Valeriu Șuhan despre Gheorghe Dincă

”Dacă vă aduceți aminte, eu am spus de la început despre Dincă că este un tip șiret. Nu este un tip extraordinar de inteligent, nu l-am cunoscut personal, îmi formez și eu o opinie din ce am văzut în media. Este un tip șiret, cu siguranță, pentru că el a știut să folosească foarte bine în folosul propriu evoluția contradictorie a acestui caz, cazul care îl privește pe el. Dacă vă amintiți, declarațiile pe care el le-a făcut de-a lungul timpului au fost destul de ambigue, au fost destul de laxe. Conducerile în teren au demonstrat că, mă rog, au „demonstrat” că el are niște lacune de memorie. Toate aceste lucruri eu cred că au fost duse la îndeplinire de către el tocmai cu scopul final că acum, înainte de trimiterea în judecată, sau chiar în faza de judecată, să-și retracteze declarațiile anterioare, asta este părerea mea.”, a fost răspunsul lui Șuhan citat de știripesurse.ro

