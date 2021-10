Este lovitura momentului pentru Diana Șoșoacă și Gigi Becali. Fiica patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a făcut o dezvăluire care îi cutremură pe mulți români. Alexandra Păcuraru ar fiu susținut că a văzut certificatele de vaccinare ale celor doi. Într-un grup din care fac parte zeci de ziariști, Alexandra Păcuraru, a anunțat că a văzut două certificate de vaccinare. Un document i-ar aparține lui Gigi Becali și al doilea al Dianei Șoșoacă, senator independent. Informația a fost divulgată de jurnalistul Victor Roncea, pe Activenews.ro.

„Alexandra Păcuraru de la Realitatea TV, fiica omului de afaceri Maricel Păcuraru, cel cu care împarte postul de televiziune Cozmin Gușă, a transmis pe un grup de zeci de ziariști că a văzut Cerificatul de Vaccinare al filantropului Gigi Becali cât și pe cel al senatoarei Diana Șoșoacă.

Ziarista nu a primit nici o replică și nici nu a fost chestionată pe tema răspândirii de informații false / neverificabile de către colegii ei de grup sau chiar de către administratorul grupului, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, deși filantropul Gigi Becali tocmai l-a apărat pe Patriarhul Daniel atacat murdar de o subunitate de presă și, în plus, a avut și larghețea de inimă, creștinească, de a oferi tratament anti-Covid, gratis, pentru întreaga Românie”, a dezvăluit Roncea.

Mesajul care o distruge pe Șoșoacă

Potrivit acestuia, grupul de WhatsApp alcătuit de Vasile Bănescu reunește ziariști și vedete curtate de acesta, cărora le transmite mesaje preferențiale pentru disipat în presa.

„Buna dimineața. Sigur ca ajuta! Sigur ca da! Voi prezenta mesajul diseară in cadrul emisiunii mele. Este strigător la cer ce se întâmpla in spitalele din ro, nici cei morti nici cei vii nu mai au loc. Și revoltător este ca am văzut doua certificate de vaccinare unul a lui Becali al doilea a Dianei Sosoaca care in continuare in spațiul public îndeamnă la nevaccinare..fiind doc medicale personale nu am voie sa zic nici sursa nici sa le arat dar am rugat instituțiile statului sa își facă treaba sa ii oprească din aceasta propaganda anti vaccin dacă așa este. Medicii din spitalele din tara spun ca peste 90% din cei Care mor sunt nevaccinați și este foarte trist ca pe patul de spital mor cu regret ca nu s-au vaccinat și fără un preot alături de ei. Am difuzat imaginile cu parintele care a intrat la ATI, in costum de pandemie! E nevoie de iubire de semeni și unitate! Va imbratisez cu drag!”, este mesajul Alexandrei Păcuraru divulgat de jurnalist.