Cei de la Telekom trec printr-o perioadă de restructurări. Deja 180 de oameni au fost disponibilizați, fără compensatorii sau alternative de job, dintre cei 694 anunţaţi iniţial.

S-a speculat faptul că alte 1.400 de concedieri sunt în pregătire, 236 din zona IT în perioada imediat următoare, iar pentru anul viitor se vehiculează cifra de 1.200 de concedieri din zona tehnică, potrivit unor surse din interiorul companiei.

Mandatul directorului general Miroslav Majoros ar fi fost prelungit până la finalizarea tranzacţiilor de vânzare a companiei, conform unor surse apropiate tranzacţiei. Mandatul acestuia expira în noiembrie 2019. Telekom spune că restructurările merg înainte conform planului stabilit în iunie 2019.

Totuși, reprezentantii Telekom Romania neagă aceste informații. “Pentru corecta informare a cititorilor dvs., printre care se afla si angajati ai grupului nostru de companii, dorim sa aducem cateva precizari in legatura cu articolul publicat recent de capital.ro cu privire la procesul de restructurare anuntat de Telekom Romania, precum si la alte presupuse concedieri in viitor, zvonuri vehiculate care pot suscita ingrijorari fara niciun fundament real.

Astfel, infirmam categoric informatia potrivit careia grupul de companii are in plan alte 1.400 de concedieri colective in viitor.”, spun cei de la Telekom.

