Pentru a face vaccinurile mai durabile în timp, o echipă de oameni de știință de la Yale explorează o nouă abordare pentru administrarea dozelor booster, scrie RollingStone.

Se știe deja că vaccinurile ARNm de la Pfizer și Moderna sunt concepute pentru administrare„intramusculară”,acest lucru fiind tipic pentru majoritatea vaccinurilor. Dar, potrivit echipei de experți de la Universitatea Yale, un vaccin anti- Covid ar putea funcționa mai bine dacă ar fi administrat direct în organul în care noul-coronavirus tinde să dea buzna mai întâi: nasul cu țestutul lipicios al „mucoasei”.

„Este ca și cum ai posta paznici în fața castelului și nu în spatele porților”, explică imunobiologul Akiko Iwasaki de la Yale.

O injecție tradițională în mușchi introduce serul în fluxul sanguin, care îl răspândește în întregul corp și provoacă un răspuns larg de la anticorpi și celulele T. Aceste vaccinuri sunt considerate de unii experți ”stăpâni peste toate și peste nimeni”. Când vine vorba de vaccinurile actuale împotriva Covid, răspunsul imun din nas și gât este mai slab, potrivit cercetătorilor de la Yale.

„Vaccinurile obișnuite din prezent induc imunitate sistemică robustă, dar imunitate slabă la nivelul mucoasei respiratorii”, au scris aceștita într-un nou studiu, care a apărut la sfârșitul lunii trecute și care trece acum printr-un proces de evaluare inter pares.

Când ar putea apărea aceste vaccinuri

O abordare mai specifică, în care să se potrivească strategia de vaccin cu tipul de virus, adică un vaccin sub forma unui spray nazal pentru un virus respirator, ar putea genera o imunitate mai puternică și mai durabilă, susțin ei. Un astfel de vaccin funcționează profitând de capacitatea sistemului nostru imunitar de a produce anticorpi foarte specifici și celule T – nu doar ca răspuns la anumite viruși, ci și acolo unde fiecare virus ne atacă.

„Deși vaccinurile intranazale pot ajunge mai târziu, ele pot oferi un alt tip de protecție locală, care ar putea avea un impact foarte benefic”, crede Paul McCray, pneumolog la Universitatea din Iowa, care lucrează la propriul vaccin sub forma unui spray nazal.

Au existat unele vaccinuri sub forma spray-ului nazal, inclusiv popularul vaccin antigripal Flumist. Alte echipe de cercetare, inclusiv din Rusia și India, lucrează la un astfel de vaccin, dar în Occident, oamenii de știință de la Yale vin cu unele dintre cele mai bune rezultate timpurii. Noul vaccin produs de ei, sub forma spray-ului nazal, poate „trezi memoria imună a mucoasei din tractul respirator”, au scris ei.

Există totuși o problemă, susțin experții. Ar putea dura mult timp pentru a dezvolta un vaccin prefect intranazal anti Covid. Și asta pentru că ar trebui să treacă printr-o serie de teste pe oameni, pe o perioadă de mai multe luni, chiar ani, înainte ca dezvoltatorii să poată cere autorităților de reglementare aprobarea de urgență.

Ce încearcă să realizeze abordarea „Prime and Spike”

Pentru a accelera totuși lucrurile, Iwasaki și ceilalți oameni de știință de la Yale dezvoltă vaccinul sub formă de spray strict ca doză booster pentru vaccinurile ARNm existente. Echipa de la Yale folosește parțial un vaccin pe care Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente l-a autorizat deja pentru utilizare pe scară largă.

Ideea ar fi să să facă primele două doze ARNm, sub formă de injecții, iar mai târziu să se facă doza booster cu un vaccin de tip spray. Oamenii de știință de la Yale numesc asta abordarea „Prime and Spike”. Următorul pas este finalizarea testelor pe animale, apoi testarea ”Prime and Spike” pe oameni. Un beneficiu suplimentar al vaccinurilor nazale este că ar eficientiza procesul de imunizare a populațiilor mari, deoarece ar fi nevoie de mai puțin timp și mai puțină abilitate pentru a le administra.