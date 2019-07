Rareș Bogdan nu ratează niciun prilej să o facă praf pe Viorica Dăncilă. Europarlamentarul PNL a taxat dur ieșirea lui Dăncilă de la Strasbourg. Fostul journalist a făcut-o praf pur și simplu pe Dăncilă, enervate de discursul acesteia.

“În fața unei săli aproape goale (atât respect are Europa față de idiocrația din Palatul Victoriei), VV Dăncilă a făcut pe deșteapta și a livrat încă o repriză de ipocrizie. Cu toate că e la șefia unui Guvern care, prin atitudine și rezultate, este împotriva principiilor Uniunii Europene (stat de drept, economie bazată pe competiție), premierul a mințit îngrozitor. „Am actionat pentru consolidarea proiectului european”, spune Dăncilă. Nu doar asta: cu un ton de dirigintă, le-a bătut obrazul celor care au afirmat că GUVERNUL ROMÂNIEI (atenție, nu România, ci Cabinetul Dăncilă) vulnerabilizează eurosistemul, îi periclitează stabilitatea. Și, ca și când din ianuarie 2018 și-ar petrece zilele cu post și rugăciuni, i-a acuzat pe eurodeputații români care spun adevărul că sunt rupți de realitate. VV Dăncilă s-ar bucura să girăm toți mizeriile PSD, să fim complici la tentativele incalificabile de capturare a instituțiilor statului. Aceste tentative nu s-au încheiat odată cu schimbarea garniturii de comandă a PSD, sper că e limpede! Sunt doar cosmetizate, iar românii sunt în continuare fraieriți”, a tunat europarlamentarul pe o rețea de socializare.



Rareș Bogdan nu s-a oprit aici. Europarlamentarul a râs de faptul că Dăncilă nu-și poate ține discursul fără să-l citească. “Primul premier ce vorbește in Plen și nu este in stare sa își ridice ochii din hârtii. Plus ca vorbește cu Marele Hemiciclu de la Strasbourg aproape Gol! Nici măcar Grupul Socialist (154 de deputați) nu se afla in sala sa o susțină. Asta este respectul PSD in Europa, astăzi. Viorica Dancila însoțită la Strasbourg de Orlando, Budai, Andronescu, Pintea, Breazu. Update: Una dintre minciunile VV Dăncilă: „Am actionat pentru consolidarea proiectului european”, a mai spus Rareș.

