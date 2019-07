Cutremur total în Guvern și în PSD. Europarlamentarul Rareș Bogdan a venit cu dezvăluiri complete despre guvernarea PSD. Sunt afirmații dinamită ale fostuui journalist care dă de pământ pur și simplu cu cei de la Palatul Victoria.

Rareș Bogdan spune că PSD a măsluit execuția bugetară din 2018. “Colegul meu Florin Cîțu prezintă un document de senzație care confirmă ceea ce tot el a intuit, pe baza calculelor și a logicii economice: PSD a măsluit execuția bugetară pe 2018. Cred că ne aflăm în preajma unei noi fapte penale de care putem suspecta grupul infracțional organizat de la putere”, sunt afirmațiile extrem de grave ale lui Rareș Bogdan de pe o rețea de socializare.

Ieșirea lui Rareș Bogdan vine după alte dezvăluiri șocante ale senatorului PNL, Florin Câțu. Acesta a fost cel care a devoalat cee ace s-a întâplat în Guvern. “I-AM PRINS!

Comisia Europeana CONFIRMA- executia bugetara pentru 2018 MASLUITA!

In momentul in care Valcov si Теодорович au anuntat deficitul bugetar cu o lunainainte am spus ca executia pentru 2018 o sa fie falsificata.

V-am spus atunci ca am fost sunat din MFP si mi s-a spus ca urmeaza sa masluiasca datele.

Imediat am cerut COMISIE DE ANCHETA PARLAMENTARA pentru executia bugetara pe anul 2018. PSD+ALDE nici nu au vrut sa auda.

Ei stiu cel mai bine ca merg direct la puscarie. Exact ca in Grecia .

CE vine cu prima DOVADA ca datele au fost „aranjate” in asa fel incat deficitul, atat ESA cat si CASH, sa nu depaseasca 3%.- au transferat venituri din 2019 in 2018 pentru a re reduce deficitul in bugetar in 2018.

Avand in vedere aceste informatii noi CER URGENT COMISIE PARLAMENTARA DE ANCHETA a executiei bugetare pentru 2018. Asa cum au facut comisie de ancheta pentru alegerile pe care le-au organizat si le-au pierdut asa pot sa faca si pentru executia bugetara daca nu au nimic de ascuns.

Теодорович, aceste informatii raman. Stii foarte bine ca in Grecia cei care au masluit datele oficiale sunt in puscarie.

Acelasi lucru trebuie sa-l stie si angajatii din MFP care au ajutat la masluirea executiei bugetare. TOTI sunt VINOVAT si vor plati.

#RomaniaFaraPSDsiALDE #NuLuamPrizonieri #RomaniiTrebuieSaStie”, a spus Câțu pe o rețea de socializare.

