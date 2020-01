Rareș Bogdan le-a transmis vineri celor care l-au „atacat aiurea” pe tema alegerilor anticipate că „s-au făcut de râs”, inclusiv „colegi de guvernare”, după ce președintele Iohannis și premierul Orban au convenit, vineri, la Palatul Cotroceni, începerea procedurilor pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

Anunţul lui Rareş Bogdan

„Eu zic sa ascultati cu atentie cand spun ceva si mai ales cum spun. Iar cei care m-au atacat aiurea in ultimele 2 saptamani, analisti si chiar colegi de guvernare, sa se gandeasca de doua ori inainte de a se arunca in atacuri la adresa mea…… Tocmai s-au facut de ras. Nu conteaza insa. Noi sa fim sanatosi! Iertarea e scrisa in legile omenesti. Sa fim mai buni si mai intelegatori in 2020”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

La sfârșitul anului trecut, Rareș Bogdan a declarat că „deciziile sunt luate” astfel încât să se organizeze alegeri parlamentare anticipate „cel mai târziu în aprilie”. De atunci, în spațiul public au fost mai multe ieșiri publice, inclusiv din PNL, care au acreditat ideea ca spusele lui Rareș Bogdan sunt o simplă opinie a acestuia.

Ce a mai spus Rareş Bogdan

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, vineri, într-o postare pe pagina personală de socializare, a salutat decizia luată de premierul Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis de a organiza alegeri anticipate în următoarea perioadă.

„Cu un Parlament dominat de PSD, care blochează repararea tuturor porcăriilor legislative, a tuturor nenorocirilor care au transformat România într-un tărâm al unui grup de privilegiați fără merite, nu putem merge înainte! ROMÂNIA NORMALĂ înseamnă o țară pentru toți! Asta-i țara oamenilor cinstiți, care vor să-și crească copiii în siguranță, să le ofere cea mai bună educație, să nu mai fie nevoiți să caute patrii de împrumut!”, scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Amintim că prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, după întâlnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis, că au hotărât împreună că cel mai bine pentru România este să fie organizate alegeri anticipate. Ludovic Orban a spus că nu dorește să dezvăluie acum strategia prin care se va ajunge la alegeri anticipate, dar că vor căuta cele mai bune soluții.

„O spun clar: președintele Românei și cu mine am hotărât că cel mai bine pentru România este să organizăm alegeri anticipate”​, a declarat Orban, argumentând că românii au arătat prin voturile date la referendum și la alegerile europarlamentare și prezidențiale din 2019 că „nu mai vor PSD la putere”.

„La ora actuală Parlamentul este dominat de PSD și acționează ca o frână la adresa Guvernului”, a spus Orban.

