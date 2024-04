Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, spune că își dorește să continue coaliția de guvernare cu PSD timp de 10 ani, cu Nicolae Ciucă ca președinte al țării. Mai mult, el a asemănat demersul celor două partide din România cu situația politică din Germania.

Europarlamentarul a susținut că își dorește ca „vioara întâi” în România să fie Nicolae Ciucă, în parteneriat cu social-democrații lui Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a explicat că s-a referit la Angela Merkel, atunci când a menționat cei 10 ani.

„Când m-am referit la 10 ani, vorbind despre doamna Merkel, cu regim parlamentar ca și cel german, în care cancelarul are și roluri pe care le are președintele, am vorbit de fapt despre o proiecție de putere pentru 10 ani a unui președinte, Nicolae Ciucă”, a mai spus liberalul pentru sursa menționată.

Amintim că declarația a venit după ce Rareș Bogdan a provocat mai multe tensiuni în coaliție.

Anterior, prim-vicepreședintele PNL l-a supărat pe Paul Stănescu. El a susținut că în administraţiile liberale curge „lapte şi miere”, în timp ce administraţiile conduse de PSD nu o duc deloc bine. Declarația respectivă a atras imediat reacția secretarului general al PSD, care a spus că s-a supărat „rău de tot”.

Reacția secretatului general al PSD a venit marți, 9 aprilie, la Conferinţa de Alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti.

„Veneam spre Conferinţa de alegeri a PSD Bucureşti şi îmi făcusem planul pentru a ajunge într-o oră, dar am ajuns într-o oră şi jumătate, din cauza traficului. Îmi pare rău, asta e situaţia. Cât am stat în maşină am avut timp să răsfoiesc şi presa. Am văzut o ştire cu domnul Rareş Bogdan, care m-a supărat rău, rău de tot. Ne spunea Rareş Bogdan. Spunea că acolo unde sunt administraţii liberale curge lapte şi miere şi acolo unde sunt administraţii PSD nu e prea bine”, a declarat Paul Stănescu.