Europarlamentarul a declarat că îl susține în toate deciziile pe Florin Cîțu, dar că a greșit în momentul în care l-a demis pe Octav Bjoza.

“Îl susţin pe Florin Cîţu în toate deciziile sale, dar aici trebuia să îl cheme. Cred că a greşit profund. Eu sunt nepot de deţinut politic, tatăl meu mi-a povestit cum îl aduceau pe bunicul în pătură, după ce îl băteau trei, patru zile pentru că nu semna un simplu act. Octav Bjoza a fost la mine în emisiuni de nenumărate ori, reprezintă 2.800 de oameni care mai sunt în viaţă şi vreo 8.300 de urmaşi, de soţii ale foştilor deţinuţi politici.

Nu poţi să schimbi un secretar de stat sau un subsecretar de stat, printr-o publicare în Monitorul Oficial fără să-l chemi, să stai de vorbă, să-l iei pe după umăr, să îi spui ştiu exact ce sunteţi, ştiu exact ce aţi făcut, ştiu exact că reprezentaţi acea parte a României care nu s-a pus în genunchi într-un moment în care o lume întreagă, o Europă întreagă, jumătate de Europă se punea în genunchi. Dumneavoastră aţi preferat să staţi în picioare, în rezistenţa din munţi. El a fost arestat prima dată la 17 ani. Cu un astfel de om trebuie să stai de vorbă”, a afirmat Rareş Bogdan.

Acesta critică comunicatul trimis de AFDPR

“În acelaşi timp şi aici nu am cum să nu o spun, cu tot dragul meu pentru Octav Bjoza, comunicatul pe care AFDPR l-a dat vineri are cel puţin patru chestiuni scandaloase, dar acele chestiuni trebuiau discutate, trebuiau retrase. Oricât de mult drag am eu pentru Octav Bjoza şi pentru deţinuţii politici nu poţi să pui semnul egal între criminali de război şi nazişti şi urmaşi ai deţinuţilor care au fost victime. Dar în acelaşi timp trebuie să ne uităm că în anii 50-60 au fost foarte multe decizii ale instanţelor care au spus criminal de război unui om care a fost împotriva regimului comunist. Deci sentinţele nu sunt totuna cu realitatea”, a explicat Rareş Bogdan.

El a precizat că în România a fost Holocaust, iar cine nu recunoaşte asta nu recunoaşte istoria ţării noastre.

“Acolo în schimb era o chestie care nu îşi avea locul, trebuia scoasă, dar ce să îi ceri lui Octav Bjoza şi distinşilor deţinuţi politici să fie semantic, să scrie…Ei sunt mai duri, sunt nişte persoane care au suferit şi cuvintele lor sunt mai aspre pentru că acolo Holocaustul nu este Holocaust mic şi mare. În România a fost Holocaust. Cine nu recunoaşte asta înseamnă că nu recunoaşte istoria României. Nu trebuia să apară acolo discutarea, să discutăm cât de mare a fost Holocaustul. A fost Holocaust şi trebuie să ne recunoaştem vina istorică. Asta a fost perioada, dar trebuie să o recunoaştem, să punem capul în pământ. Urmaşii unor criminali de război sau unor nazişti, nu au de ce să primească ajutoare de la stat”, a menţionat Rareş Bogdan.

Premierul Cîţu trebuie să îi explice lui Bjoza chestiunile mai delicate din acel comunicat

“Toate chestiunile astea se fac prin dialog. Florin a greşit când l-a demis printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial fără să stea de vorbă cu domnul Bjoza. Acest comunicat, poate crea un scandal internaţional, haideţi să găsim o soluţie, ori reveniţi asupra lui, ori explicaţi ce aţi vrut să spuneţi exact, ori aveţi un vicepreşedinte pe care vreţi să îl promovăm. Vorba dulce mult aduce şi dialogul rezolvă lucrurile”, a mai transmis Rareş Bogdan, potrivit news.ro.

Preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România Octav Bjoza a fost demis din funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989. ”A pune în discuţie dimensiunile Holocaustului şi a încerca să pui pe umerii comunităţii evreieşti aducerea comunismului în România este nu doar o încercare de a mistifica istoria, ci şi un gest periculos pentru valorile democratice”,şi-a argumentat premierul Florin Cîţu decizia.

Demiterea lui Octav Bjoza are loc după ce asociaţia condusă de acesta a transmis în 12 martie un comunicat refertor la Legea nr. 232/2020, care aduce unele reparaţii materiale copiilor foştilor deţinuţi politici, deportaţi, prizonieri.

El precizează că Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România, intrată în istoria recentă sub denumirea prescurtată de AFDPR, nu este afiliată şi nu se va alinia politic niciunui partid.

”AFDPR nu contestă existenţa Holocaustului în România „ciuntită”! Singurul lucru care poate fi discutat constă în dimensiunile Holocaustului, cu precizarea că o astfel de dezbatere nu ar scuza cu nimic ororile săvârşite asupra etniei evreilor – şi nu numai. Odată subliniate aceste chestiuni, noi, toţi beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990, suntem nu doar uimiţi, ci chiar revoltaţi de faptul că am ajuns motiv de dispute între parlamentari. Desigur, motivele sunt concrete!”, se arată în comunicat.