Europarlamentarul liberal a mărturisit că mutarea făcută de Ludovic Orban în privința lui Nicușor Dan este una inteligentă, dar există un risc pentru PNL în București. Liberalii trebuie să fie atenți pentru că există posibilitatea să câștige Primăria Generală, dar să piardă trei sau patru sectoare.

„Mutarea făcută de Ludovic Orban a fost strategic foarte bună. Prima șansă pentru a câștigă alegerile la Capitală o are Nicușor Dan. O spun extrem de conștient. Nu e dorința mea numărul 1 (n.r. candidatura la Primăria Capitalei), am un alt drum pe care mi l-am croit în viață, o fac doar dacă partidul nu are altă opțiune. Eu când întru în luptă, câștig. Asta nu înseamnă că eu nu mă pun în spatele lui Nicușor Dan să sprijin. Mutarea e una inteligență.

Am văzut analizele făcute de doi oameni cu experiență în analiză politică: Stelian Tănase și Ion Cristoiu. Două analize așezate, coerente, foarte corecte în ambele situații. Eu spun că dacă nu suntem atenți putem câștigă Primăria Generală și putem pierde 3-4 sectoare. Dacă PNL – PMP și Plus nu se înțeleg la Sectorul 1 și la 2. Negoiță e greu de bătut. Ne trebuie candidați comuni.

Cred că la sectorul 5 și 2 avem cele mai mari șanse să câștigăm, dar e important că dintr-o eventuală bătălie dintre candidații dreptei să nu vedem că trece candidatul Tudorache sau Mutu sau de la sectorul 4 Băluță. Sunt mai multe lucruri ce ne unesc, pe noi cei din dreapta, decât lucruri care ne despart”, a afirmat Rareș Bogdan la Realitatea TV.

Te-ar putea interesa și: