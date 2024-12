Raportul AEP despre veniturile și cheltuielile competitorilor electorali

AEP prezintă rapoartele detaliate de venituri şi cheltuieli ale competitorilor electorali participanţi la alegerile prezidenţiale: Călin Georgescu raportează în continuare zero venituri şi zero cheltuieli în campanie

Termenul limită pentru depunerea rapoartelor

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a informat, marţi, că în data de 9 decembrie 2024 s-a împlinit termenul limită de depunere a rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale ale competitorilor electorali participanţi la alegerile prezidenţiale. Potrivit datelor transmise, candidatul independent Călin Georgescu a declarat zero venituri şi zero cheltuieli în campanie. PSD a cheltuit în campania lui Marcel Ciolacu 56.576.410,56 lei, în timp ce liberalii au cheltuit 17.650.605,51 lei pentru Nicolae Ciucă. Campania Elenei Lasconi, preşedinta USR, a avut cheltuieli de 16.537.835,89 lei.

Detalii despre veniturile şi cheltuielile competitorilor electorali

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în data de 9 decembrie 2024, s-a împlinit termenul limită de depunere a rapoartelor detaliate de venituri şi cheltuieli electorale ale competitorilor electorali participanţi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2024, precum şi a cuantumului datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (13) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, AEP informează că, până la data limită de 9 decembrie 2024, toţi cei 14 competitori electorali au depus la Autoritatea Electorală Permanentă, prin mandatarii financiari coordonatori, rapoartele şi declaraţiile menţionate.

Cheltuielile declarate de principalele partide

Potrivit rapoartelor cu situaţia veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate de către candidaţi, Partidul Social Democrat a declarat venituri de 66.000.000,00 lei şi cheltuieli de 56.576.410,56 lei, la alegerile prezidenţiale, pentru candidatul Marcel Ciolacu. Partidul Naţional Liberal a avut venituri declarate la AEP de 17.652.000,00 lei şi cheltuieli de 17.650.605,51 lei pentru Nicolae Ciucă, în timp ce Uniunea Salvaţi România a declarat venituri de 19.425.165,00 lei şi cheltuieli de 16.537.835,89 lei, pentru campania Elenei Lasconi. Alianţa pentru Unirea Românilor, care l-a avut pe liderul George Simion candidat la prezidenţiale, a declarat la AEP venituri de 6.725.000,00 lei şi cheltuieli de campanie de 6.714.821,32 lei. Uniunea Democrată Maghiară din România, cu liderul Kelemen Hunor candidat la prezidenţiale, a avut venituri de 1.700.000,00 lei în campanie şi cheltuieli de 1.632.019,24 lei.

Călin Georgescu și alți candidați independenți

Potrivit AEP, candidatul independent Călin Georgescu a raportat în campanie zero venituri şi zero cheltuieli de campanie, la alegerile prezidenţiale. Candidatul independent Mircea Geoană a declarat venituri de 9.060.335,00 lei şi cheltuieli de 9.059.830,44 lei iar candidatul independent Cristian Diaconescu a raportat venituri de 625.000,00 lei şi cheltuieli de 418.244,14 lei. Partidul Forţa Dreptei a avut venituri de 488.000,00 lei în campania de prezidenţiale şi cheltuieli de 486.357,66 lei. Partidul Naţional Conservator Român a avut venituri de 520.000,00 lei şi cheltuieli de 218.139,19 lei în timp ce Partidul Liga Acţiunii Naţionale a avut venituri de 113.000,00 lei şi cheltuieli de 88.990,00 lei. Partidul Noua Românie a declarat zero venituri şi cheltuieli în campania pentru alegerile prezidenţiale. Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională a raportat la AEP venituri de 15.005,21 lei şi cheltuieli de 16.668,05 lei.

Veniturile şi cheltuielile candidatului Ana Birchall

De asemenea, candidatul independent Ana Birchall a raportat venituri de campanie de 200.000,00 lei şi cheltuieli de 189.122,43 lei.

Autoritatea Electorală Permanentă precizează că, în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.

”Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor legale, controlul finanţării campaniei electorale începe la 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor şi se efectuează în baza documentelor depuse de mandatarii financiari, AEP informează că, după finalizarea controlului finanţării campaniei electorale, rezultatele fiecărui control efectuat vor fi publicate pe pagina de web a Autorităţii – www.finantarepartide.ro”, spune AEP.