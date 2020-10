Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a avut probleme de respirație în timpul unei conferințe de presă, susținută marți la sediul social-democraților.

Medicul a prezentat programul de guvernare al PSD pentru domeniul Sănătăţii, alături de prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Pe parcursul conferinței de presă, care a durat aproape o oră și jumătate, Rafila a vorbit cu dificultate și a acuzat „o lipsă de aer”. El a băut apă de câteva ori.

„Îmi cer scuze pentru o prezentare care nu a fost tocmai în ritmul potrivit, dar suntem destul de mulți aici, într-un spațiu limitat”, a spus Alexandru Rafila.

Sorin Grindeanu a propus amânarea prezentării pentru o altă zi, însă Rafila a ales să continue, spunând că s-a adaptat la căldura din sală.

„Sunt în regulă, m-am adaptat. E cald aici, nu e aer”, le-a spus Rafila jurnaliștilor prezenți în sală.

În cadrul conferinței de presă, Alexandru Rafila a prezentat mai multe proiecte, printre care se numără înfiinţarea unei reţele naţionale de centre medicale comunitare şi îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Atacul lui Rafila la adresa Guvernului

Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat marţi că, din punctul său de vedere, comunicarea a fost punctul cel mai slab al autorităţilor în această pandemie.

„Comunicarea, din punctul meu de vedere, a fost punctul cel mai slab în această pandemie. (…) Nişte cifre seci şi nişte informaţii repetitive legate de folosirea măştii nu cred că sunt suficiente încât să convingem oamenii că suntem un sistem, suntem o ţară, care poate să gestioneze această pandemie. Deci mesajele, în primul rând, trebuie să fie adaptate, să fie profesioniste, să ţină cont de evoluţia pandemiei. Gândiţi-vă că noi am avut acelaşi tip de mesaj în luna iunie, când lucrurile erau sub control şi avem acelaşi tip de mesaj acum, când nu mai sunt sub control. S-a schimbat ceva din punct de vedere al informaţiilor pe care le primiţi? În fiecare zi primiţi o informaţie legată de numărul de cazuri noi, de numărul de decese şi de numărul de persoane internate la Terapie Intensivă. Şi cam atât”, a spus Rafila, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.