Rafila a precizat că nicio ţară din lume nu poate să amenajeze foarte multe paturi pentru această categorie de pacienţi, pentru a putea deservi în caz de catastrofă și a mai spus că Spitalul Judeţean din Timişoara va putea funcţiona ca un spital regional.

”După momentul 2016 a existat o mare emoţie publică şi intenţia de a realiza, în România, o infrastructură care să poată să deservească acest domeniu. În luna decembrie a anului 2021, când am venit la Ministerul Sănătăţii, am găsit cele 3 proiecte prin care trebuiau să se construiască Secţiile de Arşi, mă refer la Bucureşti, Târgu Mureş şi la Timişoara, complet blocate, deci erau foarte mici şansele de continuare a acestor proiecte. Erau finanţate de Banca Mondială. Am hotărât, împreună cu colegii mei, să redeschidem capitolul de negociere cu Banca Mondială şi, lucrul cel mai important, am reuşit să obţinem o nouă finanţare care să poată să facă posibilă funcţionarea acestor centre”, a declarat Alexandru Rafila.

Potrivit acestuia, cel mai avansat proiect de construire a unui Centru de Arşi este cel de la Timişoara.

”Centrul de la Timişoara este cel mai avansat, am semnat, de asemenea, contractul la Târgu Mureş şi urmează să îl semnăm şi pe cel de la Bucureşti. Deja aici s-a amenajat terenul, se realizează protecţia diverselor tipuri de instalaţii care există aici, pe teren şi în cadrul complexului Spitalului Judeţean de Urgenţă Timişoara va exista această nouă clădire care să ofere 12 locuri noi pentru pacienţi cu arsuri grave sau de nivel intermediar. La fel vor fi la Târgu Mureş şi la Bucureşti, câte 12 unităţi de tratare a pacienţilor cu arsuri”, a declarat Alexandru Rafila

”Vreau să mai înţelegem un lucru care este foarte important. Nicio ţară din lume nu poate să amenajeze atât de multe paturi pentru pacienţi arşi care ar putea să deservească în caz de urgenţă, de catastrofă, astfel de pacienţi şi trebuie să existe şi posibilitatea rezolvării la nivel naţional, dar şi prin parteneriate şi în curând vom semna un acord în acest sens cu Guvernul belgian pentru a exista o legiferare şi un mecanism pentru aceşti pacienţi. Toată această infrastructură de sănătate trebuie deservită de personal calificat. Lucrăm foarte îndeaproape cu comisia de chirurgie plastică a Ministerului Sănătăţii încât să operaţionalizăm cât mai multe paturi la nivel naţional ca să poată să trateze pacienţii cu arsuri”, a declarat Rafila. Rafila a mai adăugat că în nicio ţară din lume nu se pot amenaja paturi pentru arşi care să deservească în caz de catastrofă, astfel că va fi semnat un acord cu Belgia, în acest sens.