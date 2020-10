„Deci, hai să luăm exemplu, ajunge un pacient după un accident rutier, intră în sala de operaţie, este operat, i se face şi test COVID, el este după accidentul rutier traumatizat şi ne trezim după testul COVID că este pozitiv COVID, el trebuie să continue tratamentul acolo, nu pot să îl trimit la Spitalul de Infecţioase.

Nu are ce să caute la Spitalul de Infecţioase. Sunt şi spitalele suport care ar primi astfel de pacienţi, cum ar fi, de exemplu, Spitalul Colentina, dar şi acolo capacitatea este limitată, s-ar putea să nu aibă toate specialităţile necesare acestui pacient şi, pentru binele pacientului, eu trebuie să îi găsesc un loc unde să fie tratat corect, dar să fie izolat de ceilalţi pacienţi”, a spus Raed Arafat la Antena 3.

Ce spune Arafat despre numărul cazurilor

Raed Arafat a explicat că numărul cazurilor care sunt testate pozitiv este întotdeauna mai mic decât numărul cazurilor generale.

„Întotdeauna cazurile care sunt testate pozitiv sunt mai puţine decât cazurile generale, din cauza asta se pun reguli în care spunem: restaurantele, purtarea măştii şi tot. Dacă noi am fi siguri că cei pe care îi testăm sunt singurii care sunt pozitivi nu am mai purta mască, nu am mai lua măsuri de prevenire, nu am mai lua măsuri de restricţie, măcar în unele zone. Este clar că avem persoane care sunt pozitive, contagioase, asimtomatice, care poate că nici ele nu ştiu că sunt contagioase. Pentru asta noi cerem să purtaţi masca fiecare”, spune șeful DSU.

„Nu pot să vă spun o estimare care este diferenţa. Aici colegii de la Epidemiologie pot să facă anumite calcule. Noi avem, la un moment Ministerul Sănătăţii a dat prevalenţă pe partea de anticorpi de 4,5-5%. Ceea ce înseamnă că, dacă este aşa, înseamnă că aproximativ 5% din populaţia României a fost deja expusă virusului şi a fost infectată, dar mulţi nici măcar nu au ştiut de acest lucru. Au crezut că este răceală simplă, au crezut că le curge nasul sau au tuşit un pic şi au crezut că nu este o problemă sau a apărut febra pe o durată scurtă şi au crezut că nu este o problemă, dar ei, de fapt, au fost infectaţi şi, probabil, unii dintre ei i-au infecat pe alţii dacă nu au respectat regulile de prevenire”, explică Raed Arafat.

Planul de creştere a numărului celor care preiau apeluri

De asemenea, șeful DSU a transmis că există un plan de creștere „a numărului celor care preiau apelurile la call center”.

„Există un plan de creştere a numărului celor care preiau apelurile la call center şi suplimentarea lor şi colaborarea cu alte entităţi care să preia apelurile ca să degrevăm 112. Şi, din nou, fac apel la oameni, pentru că ieri, din nou, a fost o situaţie, nu se sună la 112 pentru concedii, pentru întrebări simple, pentru oameni asimtomatici sau foarte uşor simtomatici, care nu au o problemă, dar care nu au reuşit să intre în legătură cu DSP şi sună la 112. Rugămintea este ca 112 să rămână păstrat numai pentru urgenţe. Dacă într-adevăr te simţi rău, nu poţi respira bine, simţi că ai o problemă, sună la 112. Dar să suni la 112 pentru că nu a răspuns nu ştiu cine sau medicul de familie, pentru concediu medical, acolo nu este locul potrivit. Normal, trebuie să fie ajutată persoana respectivă, dar nu prin 112”, spune șeful DSU.

„Testarea în masă are un rol, ea poate să testeze pozitivii ca să îi carantineze, bineînţeles. Deci, depinde acum ce vei folosi pentru testarea în masă. Noi facem acum un număr de teste semnificativ de mare şi, comparativ cu alte ţări, chiar comparativ cu numărul populaţiei. Ce poate să fie de ajutor mare este dacă o să începem să avem anumite teste mult mai rapide, care să nu necesite operaţiuni de laborator, care durează ore în şir ca să iasă rezultatul testului, şi să creştem capacitatea respectivă. Deci, aici este colegul nostru de la Ministerul Sănătăţii, domnul doctor Andrei Baciu, care se ocupă de asta şi poate să vă dea mai multe informaţii despre testarea şi politica care va fi pe testare pe care o are Ministerul Sănătăţii”, a conchis acesta.

Sursă foto: INQUAM/George Călin