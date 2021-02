Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) Raed Arafat a anunţat dumincă seară că a anulat ordinul de detaşare la Direcţiile de Sănătate Publică pentru medicii şi asistenţii şcolari. Arafat a precizat că medicii vor reveni de luni în cadrul unităţilor de învăţământ unde activează.

„Vineri am anulat ordinul de detaşare la toţi. Se întorc la şcoli. Vineri am emis ordin de anulare. Direcţiiile de Sănătate Publică trebuie să găsească o altă soluţie, asta i-am rugat. E prin ordin dat de comandantul acţiunii detaşarea, având în vedere că se deschid şcolile noi nu puteam să mai ţinem personalul sanitar al şcolilor, asistenţi şi medici la DSP. Am dat ordinul de revenire, am anulat ordinul de detaşare, acum direcţiile de sănătate publică pot găsi rezidenţi, alte categorii de medici, de asistenţi şi atunci îi detaşăm. Dacă o şcoală intră în scenariul de online atunci Direcţia de Sănătate Publică poate să ceară pe durata respectivă redetaşarea personalului către ei”, a afirmat Raed Arafat, duminică seara la Antena 3.

Formularul privind consimțământul pentru testare se modifică

Pe de altă parte, Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a declarat, sâmbătă seara, că formularul publicat de Ministerul Sănătăţii privind consimţământul părinţilor pentru testarea antigen a copiilor care prezintă simptome asociate cu boala COVID-19 va fi modificat, urmând să fie adăugate informaţii ca să fie adus în conformitate cu legislaţia în domeniu.

„Cineva s-a grăbit, într-adevăr, din păcate. Acest formular va fi schimbat, vor fi adăugate informaţii ca să fie adus în conformitate cu legislaţia în domeniu (…) Probabil că din dorinţa de a face bine, în spiritul prevenţiei s-au strecurat şi astfel de erori care sunt generate doar de grabă, nu de rea intenţie…”, a afirmat Cîmpeanu, la postul Realitatea Plus.

El a subliniat că părinţii nu sunt obligaţi să completeze acest formular şi nici nu au cum să fie obligaţi, conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, ministrul Educaţiei a arătat că se vor instrui cadrele didactice să primească formularul de la acei părinţi care vor dori să aducă luni acest formular completat, din propria iniţiativă.