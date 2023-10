Rabla Plus este în creștere

AFM (Administrația Fondului pentru Mediu) a anunțat câți beneficiari persoane fizice și juridice sunt până acum în Programul Rabla Plus 2023. În cursul acestui an, până la momentul actual persoanele juridice au depus 2988 de dosare pentru 6218 ecotichete. Valoarea totală a acestora a fost de 360.824.500 lei. Au fost aprobate 2.569 dosare pentru 5.325 tichete cu o valoare aprobată de 310.161.000 lei.

În cadrul programului, s-au înscris la producători/dealeri auto 8.367 persoane fizice și 3.397 persoane juridice:

Persoanele fizice au beneficiat până în prezent de tichete cu care s-au achiziționat 7.241 autovehicule noi (6.057 pur electrice și 1.184 hibride).

Beneficiarii persoane juridice au achiziționat până în prezent 2.738 autovehicule noi (2.497 pur electrice și 241 hibrid electrice). Informațiile au fost furnizate de către președintele AFM, Laurențiu Neculaescu.

Rabla Clasic pierde viteză

Totodată, șeful AFM a mai informat că programul Rabla Plus a depășit programul Rabla Clasic. În condițiile în care acesta din urmă are o vechime mult mai mare. Neculaescu a detaliat că bugetul pentru Rabla Clasic a fost de 560 de milioane de lei şi 780 de milioane de lei pentru Rabla Plus. El a mai spus că bugetul pentru mașinile electrice va crește în fiecare an.