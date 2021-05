Qatarul pivot către China și schimbarea strategiei

În schimb, majorii occidentali au primit contracte de aprovizionare pe termen lung extrem de avantajoase, dar revoluția gazelor de șist din SUA și interesul crescut pentru energia regenerabilă, pe măsură ce presiunea crește pentru a combate schimbările climatice, a diminuat apetitul Occidentului pentru gaze naturale.

Trei surse familiare cu această problemă au declarat că gigantul energetic deținut de stat, Qatar Petroleum (QP), a purtat discuții cu firme chinezești de stat, inclusiv PetroChina și Sinopec, pentru a negocia participații în proiectul de expansiune a North Field, în valoare de 28,7 miliarde de dolari, cel mai mare proiect individual de GNL din lume.

Majorii occidentali ExxonMobil, Shell, ConocoPhillips, Total, Chevron și Eni au fost, de asemenea, invitați să liciteze pentru participații. Sursele au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece problema este privată, deși directorul financiar al CNOOC Ltd, Xie Weizhi, a declarat luna trecută că firma este „foarte interesată” de proiectele gaziere din Qatar. Încă nu este clar cât de avansate au fost discuțiile. Una dintre surse a declarat că PetroChina discută despre un procent de 5%.

Consolidarea poziției de cel mai mare exportator

Extinderea North Field ar trebui să permită Qatarului să își consolideze poziția de cel mai mare exportator de GNL din lume, cu o creștere a producției la 110 milioane de tone pe an (mtpa) până în 2026, o creștere de 40%.

Al doilea cel mai mare exportator, Australia a redus decalajul cu Qatarul prin operaționalizarea de noi proiecte de gaze din ultimii ani. Datele de urmărire a navelor Refinitiv Eikon au arătat că Australia a exportat 77,3 milioane de tone în 2020, comparativ cu cele 77,6 milioane de tone exportate din Qatar.

Deși conține dioxid de carbon, gazul natural este mai puțin poluant decât cărbunele și se estimează ca China îl va folosi pentru a înlocui cărbunele pentru încălzire, pentru generarea de electricitate și în industrie pentru a reduce emisiile. Drept urmare, se așteptată ca până anul viitor China să depășească Japonia devenind cel mai mare importator de GNL din lume.

China a încheiat acorduri de aprovizionare cu Rusia și Mozambic

China a încheiat deja acorduri de aprovizionare și a investit în țări precum Rusia și Mozambic și dorește să se diminueze dependența de GNL-ul australian, după o deteriorare a legăturilor bilaterale dintre cele două țări. La rândul său, Qatar-ul a curtat China unde consumul de gaze a reprezentat aproximativ 8,3% din consumul mondial în 2020 și se așteaptă să crească la 8,6% în 2021 la 354,2 miliarde de metri cubi, au arătat datele de la institutul de cercetare CNPC.

Saad al-Kaabi, ministrul energiei din Qatar și directorul QP, s-a întâlnit de mai multe ori cu Zhang Jianhua, directorul Administrației Naționale a Energiei din China, pentru a discuta despre cooperare. Sinopec și Qatar au semnat două acorduri pe termen lung, unul anul trecut și unul la începutul acestui an, după care Sinopec a înființat un birou la Doha.

Expertiza și investițiile companiilor energetice occidentale au contribuit la transformarea Qatarului în cea mai bogată țară din lume după PIB pe cap de locuitor și la crearea unui fond suveran care deține active de peste 350 miliarde dolari, notează Reuters.

Acum când proiectele comune de GNL sunt funcționale, Qatarul este în măsură să avanseze fără aceste companii. O persoană implicată în discuții a spus că Kaabi, QP, le-a spus celor din domeniul energiei în cadrul reuniunilor din ultimele luni că nu mai depind de ele pentru finanțarea noilor proiecte. Persoana a spus că Qatarul nu renunța neapărat la parteneriate, dar căută să obțină termeni mai favorabili.

După expirarea contractului de 25 de ani în 2022, luna trecută, Qatarul a decis să nu mai prelungească contractul de joint-venture cu ExxonMobil, Total și Japonia Marubeni și Mitsui pentru uzina de GNL Qatargas 1. Surse din Total și ExxonMobil au declarat pentru Reuters, cu condiția anonimatului, că se așteptau să negocieze o prelungire. Mitsui și Marubeni au spus că respectă deciziile QP, iar Mitsui a spus că este interesat să participe în proiectul de extindere.

Se așteaptă succesul continuu

Purtătorul de cuvânt al Exxon, Todd Spitler, a declarat pentru Reuters că compania așteaptă cu nerăbdare „succesul continuu” în viitoarele proiecte cu QP și statul Qatar.

„Partenerii ExxonMobil lucrează cu Qatar Petroleum pentru a identifica oportunități de colaborare internațională care să valorizeze în continuare portofoliul ambelor companii”, a spus el.

Dintre partenerii străini, Exxon are cea mai mare expunere cu acces la 15,4 milioane de tone de GNL pe, urmată de Shell la 2,4 mtpa și Total la 2,3 mtpa. Pentru Exxon, Qatarul reprezintă peste 60% din volumele sale de vânzări de GNL.

Analiștii occidentali spun că Qatarul are încă nevoie de marii jucători occidentali, deși are mai puțină nevoie de investițiile lor directe. Dintre celelalte companii cu interese în Qatar, Chevron și Total nu au avut niciun comentariu, iar PetroChina și Sinopec nu au răspuns la solicitările de comentarii. QP nu a comentat. ConocoPhillips a declarat că pregătește o ofertă competitivă pentru extinderea North Field și un purtător de cuvânt al Eni a spus, de asemenea, că are în vedere o ofertă.

„Partenerii internaționali, în special majorii, rămân esențiali pentru a ajuta Qatargas să-și asigure accesul pe piața globală”, a declarat Valery Chow de la Wood Mackenzie. „QP nu are nevoie de finanțare externă pentru noi proiecte.”

După ce a luat o decizie finală de investiții privind extinderea, Qatarul construiește în mod eficient singurul proiect de extindere North Field. Kaabi a spus că Qatarul are capabilitatea să continue fără ajutor, dar ar prefera să aibă parteneri pentru a-și continua extinderea la nivel mondial și pentru a consolida tranzacțiile pe termen lung. De asemenea, ar putea avea motive politice pentru a menține legăturile, deoarece consideră o a doua fază a extinderii, care se așteaptă să crească capacitatea de producție GNL la 126 mtpa până în 2027.

Valoarea parteneriatelor americane ale Qatarului a fost foarte importantă, deoarece Washingtonul a ajutat la detensionarea relațiilor cu Arabia Saudită, care a avut loc la începutul acestui an. Colaborarea cu companiile americane ar putea fi menținută, pentru o cotă mai mică din GNL-ul Qatarului decât în ​​trecut și pentru conexiuni internaționale.

Majorii occidentali au vândut către QP în ultimii doi ani participații în active din întreaga lume, inclusiv proiecte de explorare în Argentina, Brazilia și Mozambic. Dar nu au oferit Qatarului acel tip de tranzacții pe termen lung pe piețele asiatice pe care firmele energetice chineze le pot livra și pe care Qatarul le consideră prioritare, au spus sursele.

Sursă foto: Dreamstime