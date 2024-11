Rusia lui Vladimir Putin a avertizat că o eventuală decizie a țărilor membre NATO de a permite Ucrainei să atace adânc în teritoriul rus va marca intrarea în conflict direct a Alianței cu Federația Rusă. Această amenințare a fost lansată de la Moscova de purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a subliniat riscurile majore ale unei astfel de acțiuni.

În paralel, Rusia a acuzat Ucraina de încercarea de a ascunde originea armamentului de proveniență occidentală.

Maria Zaharova a declarat că, dacă Ucraina va primi permisiunea de a lansa lovituri cu rachete „Storm Shadow” în adâncimea teritoriului rus, acest lucru va însemna o escaladare semnificativă a conflictului, relatează Rador.

Diplomatul rus a menționat un articol din presa britanică care discuta despre intenția premierului britanic, Keir Starmer, și a președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a-l convinge pe președintele SUA, Joe Biden, să permită Ucrainei să lanseze atacuri cu rachete „Storm Shadow” în adâncimea teritoriului rus, înainte de învestirea lui Donald Trump în funcția de lider american.

S-a subliniat că la Londra există speranța ca administrația americană să accepte această propunere.

For live translations in several languages, see my pagehttps://t.co/VL2cOlOwY6

— Maria Zakharova (Commentary) (@_MariaZakharova) November 13, 2024