Ramzan Kadîrov, liderul Republicii Cecene, a dezvăluit, luni, hărțile care prezintă ofensivele pregătite de armata Rusiei, relatează Newsweek.

„Am primit rapoartele și hărțile la ora 02:00”, a anunțat Kadîrov luni pe canalul său de Telegram. „Punctele sunt marcate, sarcinile sunt clare. Și începem deja să lucrăm în mod specific, punct cu punct”, a spus el.

Liderul cecen a făcut comentariile după ce a anunțat că Rusia plănuiește o ofensivă asupra Mariupolului, Kievului și a altor orașe cheie din Ucraina.

„Va avea loc o ofensivă… nu numai asupra lui Mariupol, ci și în alte orașe și sate”, a spus Kadîrov într-un videoclip postat pe canalul său Telegram. „Mai întâi vom elibera Luhansk și Donețk, apoi vom lua Kievul și toate celelalte orașe”, a spus Ramzan Kadîrov.

Continuing the great tradition of top notch OPSEC that the Russian military has established in this war, Kadyrov on his daily Telegram video shows operational maps he says he has just received from his commanders pic.twitter.com/yliVmpmfZH

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) April 11, 2022