Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) și-a ales liderul filialei Ilfov. Mai exact, este vorba despre Costin Ojog, cel care până acum, a condus organizația ca președinte interimar.

Cu această ocazie, PUSL a anunțat că la președinția Consiliului Județean Ilfov îl va susține pe liberalul Hubert Thuma. Acesta este actualul președinte al CJ Ilfov.

„Începând de astăzi domnul Hubert Thuma are susținerea noastră, a PUSL. Probabil noi vom depune doar listă de consilieri și îl vom susține cu toată puterea noastră, pentru că știe ce are de făcut. Vedeți, fac o paralelă cu Ministerul Transporturilor. De ce nu avem 50 de kilometri de autostradă dați în folosință într-un an, dar am tăiat 200 de kilometri de panglică. Pentru că tot s-au schimbat. De aceea la Ilfov vrem continuitate, Hubert a demonstrat că poate să coabiteze cu toți factorii politici, în interesul județului”, a spus Cristian Popescu Piedone.