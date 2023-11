De ce a demisionat Piedone! Planurile i-ar fi fost încurcate de faptul că luni, pe 6 noiembrie, partidul și-a anunțat susținerea pentru Gabriela Firea la Primăria Capitalei, fără să îl consulte pe el, care deținea funcția de președinte executiv al formațiunii.

Într-un mesaj înregistrat luni seară, la ora 22.00, Cristian Popescu Piedone le transmite colegilor săi că este ”comunicatorul numărul 1 al partidului” și cere să fie consultat. Marți, a transmis două mesaje prin care anunță că demisionează din funcția de președinte executiv.

”Aș vrea ca orice comunicare despre partidul mișcării umaniste să-mi fie adusă la cunoștință. V-aș ruga ca începând de mâine să înțelegeți că este o disciplină de partid. Comunicatorul numărul unu al partidului sunt eu, cu sau fără voia dvs. Dacă mă acceptați bine, dacă nu iarăși bine. Eu am să pot să comunic, dacă comunicați peste mine am onorarea și curajul să vă contrazic și să vă spun că nu este comunicatul meu. Ca președinte de partid azi în funcție, eu sunt cel care comunic exterior…de susținerea unui candidat, de nesusținere, de mers la un marș, de nemers la un marș. Sunt singurul care pot să comunic sau să desemnez.

Președinții, copreședinții, alți președinți din conducerea colectivă a acestui partid mă vor consulta. Nu vreau dictatură, vreau colegialitate. Nu pot fi întrebat la ceas de seară ce a comunicat x și eu să nu știu. Am salvat aparențele că nu știu spunând că așa trebuie să fie. Dar pe viitor, ce nu știu, vă voi da cu bâta în brazdă…O seară bună vă urez și de acum încolo tot ce am de comunicat vă voi comunica verbal. Eu nu am nevoie să-mi ia cineva fața. Puteți să o luați, eu nu am nevoie de față. Am nevoie de spate ca să vă susțin fața voastră. Dar nu pot să știu când vă susțin fața voastră să nu știu că trebuie să vă susțin. O seară bună”, este mesajul lui.