Un sondaj Avangarde arată că PSD și PNL ar primi 52% din voturi dacă duminica viitoare ar fi alegeri europarlamentare. Totodată, majoritatea conaționalilor noștri vor ca România să se îndrepte la CJUE împotriva Austriei în dosarul Schengen.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri europarlamentare, PSD și PNL ar avea împreună majoritatea. Astfel, PSD ar obține 31%, iar PNL – 21 %. În continuare sunt AUR – 19%, USR – 13%, SOS Șoșoacă și UDMR – câte 5%, PMP – 3%. Iar ProRomânia și Forța Dreptei – câte 1%.

Potrivit sondajului, 54% dintre respondenți vor ca România să se îndrepte împotriva Austriei la Curtea Europeană de Justiție pentru refuzul de a accepta România în Spațiul Shengen. 26% se opun.

Totodată, 57% dintre români ar fi de acord ca din 2025 România să realizeze o reforma administrativ- teritorială chiar dacă acest lucru ar duce la dispariția unor localități.

De asemenea, potrivit sondajului, peste 55% dintre români sunt de părere că taxarea preferențială a sectoarelor construcții și IT nu ar trebui să fie menținută.

Sondajul Avangarde a fost efectuat la comanda PSD în perioada 20-28 septembrie 2023, pe un eșantion de 994 subiecți, prin metoda CATI. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.

În cursul lunii septembrie, au apărut informații că PSD și PNL ar putea avea o candidatură comună la viitoarele alegeri. Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a vorbit despre posibila alianță. Acesta nu a exclus această opțiune, dar a precizat că și electoratul ar trebui să dorească acest lucru.

„În primul rând nu există niciun fel de negociere secretă, pentru că nu aş face acest lucru şi sunt convins că nici domnul Ciolacu nu ar putea să facă negocieri secrete, din perspectiva mea şi din modul în care am înţeles până acum că trebuie să facem politică. Nu trebuie şi nu poate exista niciun fel de negociere secretă, atunci când doi oameni ştiu acelaşi lucru, nu mai este secret.

Doi: în niciun fel de demers pe care l-am întreprins până acum nu am luat decizii singur. Am discutat de fiecare dată, pentru că sunt anumite momente ale evoluţiei unei situaţii sau a alteia, dar de fiecare dată am mers şi am discutat cu Biroul Politic Naţional sau cu Biroul Executiv”, a spus Ciucă.