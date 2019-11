Exit-poll-urile de duminică seară arată că Viorica Dăncilă a pierdut clar votul din ţară, scorul ei fiind undeva în jurul a 35%. Atmosfera la sediul PSD a fost una de înmormântare, majoritatea celor prezenţi la declaraţia de presă, în frunte cu candidatul Dăncilă, fiind îmbrăcaţi în negru.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, îmbracată şi ea complet în negru şi cu cruci la gât, a scăpat însă mai multe zâmbete în timpul declaraţiilor oferite pentru Antena 3. Limbajul trupului arăta chiar că ar fi mulţumită de modul cum s-au prezentat lucrurile în acest tur de scrutin, deşi candidatul PSD a fost zdrobit de către Klaus Iohannis. Gabriela Firea era în mod cert fericită de rezultatul dezastruos al Vioricăi Dăncilă și a intrat în direct pe toate posturile de televiziune zâmbind.

“Știm că au fost dăți când ceea ce s-a anunțat seara nu a mai fost valabil dimineața. Așteptăm numărătoarea paralelă și rezultatele oficiale de la BEC. Nu trebuie să dezarmăm. Un politician poate face lucruri bune și din putere, dar și din opoziție. A fost o campanie de denigrare a PSD și a liderilor în marile municipii. Probabil și noi am avut anumite greșeli, anumite ezitări, poate nu am dat mesajele care trebuiau”, a declarat Firea.

Întrebată dacă se pregăteşte mazilirea Vioricăi Dăncilă din fruntea Partidului Social Democrat, cum este tradiţia în PSD după marile eşecuri, Gabriela Firea a precizat că nu este cazul de aşa ceva acum.

“Tradiția poate fi și stricată. Noi, cei mai tineri, am regretat anumite momente politice care nu ne-au făcut cinste. În loc să vedem din ce cauza am obținut acel scor, am venit să ne luptăm între noi. Am da mare satisfacție adversarilor noștri, nu îi numesc dușmani. Felicităm câștigătorul. Deși cu un scor mare, se merge pe această idee o Românie fără PSD, deși oamenii au murit la Revoluție pentru multipartidism, libertate de exprimare. Eu nu cred că trebuie să existe acest mesaj de izolare a PSD.”

