Întrebat despre susținerea primarilor și a liderilor din teritoriu față de Marcel Ciolacu, Paul Stănescu a spus:

Sigur că cei mai mulți colegi ai noștri nu pot să spun dacă toți, când am vorbit cu toți vor ca candidatul nostru prezidențial să fie domnul Ciolacu”.

„Am discutat și eu cu mulți dintre colegii noștri, după ce am discutat cu domnul prim-ministru, poate și mai înainte am discutat cu ei.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu ar putea avea curajul să candideze la alegerile prezidențiale, social-democratul a afirmat:

„Dar l-ați văzut că nu are curaj, domnul Ciolacu? A ezitat, asta nu înseamnă că nu are curaj. Nu l-am întrebat. O să întreb în weekend-ul ăsta dacă are curaj sau nu”.