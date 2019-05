Tinerii pot lua un nou credit prin acest program. Statul va garanta 80% din valoarea acestuia. Avansul este între 5 și 10% din suma solicitată, dobânda este fixă și nu depășește 5,5%, dar poate scădea la 0,9%.

”O familie, o casă!

PSD lansează un nou program de importanță vitală pentru tineri, pentru familiile la început de drum! Este o nouă inițiativă a guvernării noastre, cu o profundă încărcătură și semnificație socială. Sprijină puternic familii tinere să își cumpere o locuință decentă și în egală măsură susține sectorului construcțiilor. Astfel propagă efecte benefice în toată economia, asigură menținerea ori înființarea de noi locuri de muncă și dezvoltarea afacerilor.

Sub deviza ”O familie, o casă!” acest nou program oferă posibilitatea achiziționării unei locuințe confortabile în condiții extrem de avantajoase.

Statul garantează 80% din valoarea creditului, consistent mai mult decât în programul Prima Casă.

Avansul este între 5 și 10% din suma solicitată.

Dobânda este fixă și nu depășește 5,5%, dar poate scădea la 0,9% fiind subvenționată de stat, funcție veniturile solicitantului și de numărul de copii.

Locuința trebuie să aibă măcar 2 camere și o suprafața totală care să nu depășească 100 de metri pătrați. Nu se pot achiziționa locuințe mai vechi de 5 ani.

Cel mai important pentru cei interesați e că dobânda va fi fixă pe toată durata creditului.

Prin urmare nu va mai exista spaima de până acum, că faci un credit cu o anumită rată, îți faci un plan, iar peste câțiva ani nu mai poți plăti pentru că ți-a crescut dobânda la bancă.

Un alt avantaj major e că există o perioadă de grație pentru plată dobânzii de 3 ani de zile. Astfel dăm posibilitatea celor care se mută în locuința achiziționată prin acest program să aibă o rată mai mică, deci mai multe resurse financiare pentru achiziția bunurilor necesare într-o gospodărie.

Foarte important! Programul are o largă accesibilitate, dat fiind ca se adresează persoanelor cu venituri mici. E relevant în acest sens faptul că nu se pot înscrie în acest program, de exemplu, familiile de două persoane care au un venit cumulat mai mare de 10.000 de lei.

PSD face prin acest nou program dovada determinării sale de a-i face pe tinerii români să rămână în țară.

Acum există locuri de muncă, salariile cresc, dacă mai au și o locuință, atunci cu siguranță mult mai multi tineri vor decide să rămână în țară, alături de familii și prieteni.

Nu în ultimul rând sprijinim familiile care au copii. PSD are credința că statul trebuie să-i ajute pe tineri să își crească în condiții decente copii, astfel încât, pe termen lung, să reducem deficitul de spor natural.”, a postat Olguța Vasilescu pe Facebook.

