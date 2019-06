Deputatul PSD Remus Borza nu a rezistat decât o săptămână în funcția de consilier al premierului Viorica Dăncilă. A fost executat după o declarație. Acesta vine cu un scenario apocalptic. România se află pe buza prăpastiei, ne așteaptă o criză majoră. „Nu învățăm nimic din greșelile trecutului. Le repetăm cu aceeași inconștiență”, a spus Borza la Digi24.

Decizia demiterii sale a apărut în Monitorul Oficial. Premierul nu l-a sunat să-i comunice că renunță la serviciile sale. „Spiritele s-au inflamat de la o intervenție pe care am avut-o la un post de televiziune, unde s-a dat o altă interpretare unor afirmații pe care le-am făcut. N-am vorbit de concedieri și cu atât mai puțin n-am avansat un număr”, a precizat Remus Borza, care spune că a vorbit despre nevoia de debirocratizare, informatizare și eficientizare a aparatului bugetar și în special a administrației.

Fostul consilier al premierului a atras atenția că aparatul bugetar este o gaură neagră în care statul român aruncă an de an vreo 35 de miliarde de euro. „Noi am sacrificat în ultimii 3 ani investițiile pentru a crește excesiv de mult veniturile unor categorii socio-profesionale. Doar în ultimii 3 ani cheltuielile de personal și de asistență socială au crescut cu 73 miliarde de lei”, a punctat deputatul.

În scurta perioadă pe care a petrecut-o la Guvern, Borza susține că i-a făcut câteva sugestii premierului, legate de anumite persoane și de nevoia unor schimbări în structura Executivului și a unor agenții. „Am crezut că măcar într-al 12-lea ceas PSD se poate reinventa, recredibiliza, că a învățat ceva din acest vot de blam al cetățenilor”, spune el.

În opinia sa, creșterea salariului minim pe economie a fost o măsură corectă, pentru că aveam salarii foarte mici raportate la celelalte 27 de state membre UE. Însă o anomalie a reprezentat-o, crede el, faptul că au crescut mult prea mult mult salariile în sectorul public, fără o corelare cu eficiența și productivitatea. „Suntem singura țară din Europa care-și plătește mai bine bugetarii, salariații din domeniul public, decât salariații din mediul privat: vorbim de un salariu mediu de 704 euro vs 534 euro. Asta a creat un dezechilibru pe piața forței de muncă, o migrație dinspre privat spre public.

Aparatul bugetar este supradimensionat. Asta spun de vreo 10 ani. Tot o guvernare PSD, cea a lui Adrian Năstase, a reușit să administreze problemele țării cu 800.000 de bugetari. Acum avem 1.370.000 de bugetari”, a punctat Remus Borza.

Deputatul a ținut să precizeze că în declarațiile sale nu a folosit termenul „concedieri”. „Nu că nu ar trebui, probabil că ar trebui, dar e o misiune imposibilă. Prin lege, funcționarul are o stabilitate pe funcție mai mare decât imunitatea parlamentarului sau inamovibilitatea magistratului. Ca să-l dai afară trebuie să-l evaluezi de două ori consecutiv cu calificativul „necorespunzător” și evaluările se fac anual. Doi ani de zile mori cu prostul de gât. Între timp se schimbă ministrul sau șeful de autoritate și pe prost îl ia tot de bun. Și tot așa, el se perpetuează, se conservă, instituția merge cu frâna de mână trasă și sabotează orice act de reformă”, a explicat Borza. Are și o soluție. Transferul personalului între instituții, pentru că angajatorul este unul singur: statul român.

Odată cu plecarea lui Darius Vâlcov, ministrul Finanțelor Teodorovici are iarăși un cuvânt de spus, vede Borza actuala situație. „Nu se justifică un Guvern cu 27 de ministere. Cu cât ai un aparat mai suplu, cu atât e mai eficient.”, a mai spus Borza.

Borza mai spune că i-a adus la cunoștință premierului nevoia redirecționării resurselor către investiții și amintește că, din 1990, în România au fost construiți doar 500 de kilometri de autostradă. „E multă inerție și multă prostie. Nu putem crește doar pe consum, doar pe importuri, căci asta e marea vulnerabilitate a economiei românești. Trebuie să creștem pe producție”, a subliniat deputatul care vede viitorul în negru .

“Suntem pe buza prăpastiei. Și mai ales că o să vină criza. Nu învățăm nimic din greșelile trecutului. Le repetăm cu aceeași inconștiență. Se repetă scenariul din 2007-2008, când ne îmbătam cu apă rece că o să curgă numai lapte și miere pe Dunăre sau pe Dâmbovița. Indicatorii arătau, într-adevăr, într-un fel anume: o creștere record de 8,5 la sută în 2008., 9,5 miliarde investiții străine. Spuneam că nu ne afectează pe noi criza, criza e-n America, noi suntem miezul din nucă. A venit 2009 și ne-am rostogolit de câteva ori. Viitorul nostru atârnă de un fir de ață. Trebuie să avem această revelație măcar într-al 12-lea ceas: avem o mare amenințare – evaziunea fiscală. Pierdem în fiecare an 16 miliarde de euro. Asta înseamnă 15 autostrăzi Pitești-Sibiu, 13 autostrăzi Comarnic-Brașov. Evaziunea și contrabanda pe zona de produse agricole, importul de legume și fructe, alcool și tutun.

Dacă nu facem noi niște lucruri de bun simț azi, le va face mult mai dureros criza care va veni. Estimez la începutul anului viitor o criză în toată splendoarea ei.”, a anunțat Borza.

Te-ar putea interesa și: