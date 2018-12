Proiectul de proporții al Simonei Halep! Neașteptat. Ce planuri are jucătoarea de tenis

Prin simonahalep.com, românca a anunţat şi cărui proiect se va dedica total, în momentul în care se va retrage din tenis.

Fundaţia Simona Halep reprezintă prioritatea numărului unu mondial şi sportiva noastră a anunţat şi care sunt motivele pentru care proiectul e atât de important.

"Să înfiinţez această fundaţie a fost o dorinţă mai veche de-a mea, dar reprezintă şi o nouă provocare. Este modul prin care pot da şi eu ceva înapoi. Unul din obiectivele de bază ale fundaţiei este acela de a lăsa o moştenire după încheierea carierei.

În momentul în care voi agăţa rachetele în cui, mă voi dedica 100% acestui proiect. Ca sportiv, eu am reuşit să îmi îndeplinesc obiectivele, am ajuns numărul unu mondial şi am câştigat un turneu de Grand Slam. Totul a venit după un program intens de antrenament şi multe călătorii în toată lumea", susţine Halep.

Fundaţia Simonei Halep este alcătuită din trei domenii vaste: Sport, Sănătate şi Educaţie. Sportiva din Constanţa a explicat şi importanţa celor trei "aripi".

"Sportul este domeniul care mă obligă cel mai mult să ofer ceva înapoi din tot ceea ce sportul mi-a dat mie. Mi-aş dori să reuşesc să-i îndrum pe toti copiii să facă sport, să înţeleagă cât de importană este mişcarea în viaţa lor şi că nu contează dacă faci sport de performanţă sau doar de plăcere. Important e să faci sport, pentru că te educă, te disciplinează şi te pregăteşte pentru viaţă. Sportul trebuie practicat, indiferent de vârstă sau de clasă socială“.

“Sănătatea ar trebui să îi intereseze pe toţi. E un domeniu care merită toata atenţia şi toată susţinerea pe care o putem oferi".

“Educaţia este un sistem care are nevoie de un refresh, atât la nivelul elevilor, cât şi al profesorilor. E un subiect pe agenda tuturor, toata lumea vorbeşte ce trebuie făcut şi despre reforma din educaţie, doar foarte putină lume face cu adevărat ceva", citează GSP.