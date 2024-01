Prognoza meteo de azi, 13 ianuarie

Prognoza meteo. În continuare, în regiunea de sud-vest avem condiții meteorologice favorabile, cu vreme frumoasă. În contrast, în celelalte zone ale țării se preconizează înnorări, posibile ninsori ușoare, iar pe crestele Carpaților se anunță vânt puternic.

Pentru a detalia situația în fiecare regiune, să începem cu Dobrogea și Bărăganul. Aici se anticipă o zi înnorată și mai rece în comparație cu vineri, cu temperaturi de aproximativ 2 grade Celsius în jurul prânzului. Vântul va rămâne persistent, iar există posibilitatea apariției unor fulgi de zăpadă.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile vor indica condiții reci. Maximele vor atinge cu dificultate 1 grad Celsius în zona Buzăului, unde soarele se va arăta puțin. În celelalte zone, se va menține o atmosferă predominant închisă, cu posibilitatea apariției unei ninsori ușoare și cu vânt care va cunoaște unele intensificări.

Prognoza meteo: Vor fi -16 grade Celsius

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, temperatura scade semnificativ. Vineri, termometrele au indicat între 3 și 4 grade Celsius. Sâmbătă, temperaturile rămân sub zero pe tot parcursul zilei. Se anticipă noi precipitații sub formă de zăpadă, iar vântul va continua să fie activ. În timpul nopții, se așteaptă instalarea din nou a gerului, cu temperaturi de -16 grade Celsius în zona Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua se caracterizează prin temperaturi foarte scăzute, înnorări persistente și condiții de fulguială. Termometrele vor indica 1 grad Celsius în zona Maramureșului, iar în cursul nopții este posibil să se instaleze ger în această regiune a țării.

În vestul României, se resimte un frig intens, cu ceață în primele ore ale dimineții și cer acoperit în timpul zilei. Nu sunt prognozate precipitații, iar temperaturile vor fi în jurul valorii de 0 grade Celsius în miezul zilei. Pe timpul nopții, se așteaptă o scădere a temperaturilor până la -8 grade Celsius.

Vremea în Oltenia și Transilvania

În regiunea Transilvaniei, condițiile meteorologice se înrăutățesc, în special în depresiuni, unde se vor înregistra temperaturi de -5 grade Celsius. Este prognozată o continuare a ninsorilor ușoare pe parcursul zilei, iar în zonele înalte de munte se anunță ninsoare viscolită. Se prefigurează o noapte extrem de rece, cu temperaturi de -13 grade Celsius la Miercurea Ciuc.

În Oltenia, în schimb, vom avea o zi însorită, cu temperaturi mai acceptabile și mai ridicate comparativ cu celelalte regiuni. La Târgu Jiu, se prognozează 5 grade Celsius. Cu toate acestea, în timpul nopții, temperatura scade semnificativ în această zonă, atingând valori de -7…-8 grade Celsius.

În sudul țării, soarele nu este prea vizibil, iar în câteva locuri se pot înregistra ninsori slabe, determinând o scădere a temperaturilor față de ziua precedentă. Maximele termice nu depășesc 2…3 grade Celsius.

Vremea în București și la munte

Dimineața în București se resimte o vreme rece, însă atmosfera își recâștigă puțin căldura după prânz. Cerul este senin, iar vântul prezintă o activitate sporită, cu o temperatură maximă în jur de 4 grade Celsius. În timpul nopții, se prognozează o nouă răcire, cu temperaturi care vor scădea până la -6 grade Celsius.

La munte, condițiile meteorologice rămân reci, iar dimineața se preconizează temperaturi sub pragul de îngheț în majoritatea masivelor. Soarele nu va fi prea vizibil, iar sunt șanse de precipitații sub formă de ninsoare sporadică, însoțite de vânt puternic. În zona înaltă a Carpaților Orientali, se anticipă condiții de viscol, cu rafale de vânt atingând viteze de 90 km/h.