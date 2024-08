Producătorul Stellantis, dat în judecată de acționari

Un grup de acționari din Statele Unite a intentat un proces împotriva grupului auto Stellantis. Ei acuză compania că a ascuns informații esențiale despre stocuri și alte vulnerabilități înainte de a prezenta rezultate financiare dezamăgitoare.

Grupul Stellantis, care include mărci precum Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Opel și Peugeot, este acuzat de manipularea artificială a prețului acțiunilor sale prin comunicări „covârșitor de pozitive” privind situația financiară a companiei.

Procesul, depus la tribunalul federal din Manhattan, susține că Stellantis a umflat artificial prețul acțiunilor pe parcursul unei mari părți din 2024. Conglomeratul ar fi ascuns probleme legate de stocuri și alte puncte slabe ale companiei.

Potrivit plângerii, adevărul a ieșit la iveală pe 25 iulie. Atunci, Stellantis și-a prezentat rezultatele financiare pentru prima jumătate a anului, dezvăluind o scădere semnificativă a veniturilor operaționale ajustate cu 40%, la 8,46 miliarde de euro, sub așteptările analiștilor, care anticipaseră 8,85 miliarde de euro.

Prețul acțiunilor Stellantis a scăzut brusc

Această dezvăluire a condus la o scădere bruscă a prețului acțiunilor Stellantis. Acțiunile au pierdut 9,9%, ajungând la 17,66 dolari pe acțiune.

În plus, compania a anunțat că marja veniturilor operaționale ajustate pentru întregul an va fi sub obiectivul inițial de două cifre, accentuând îngrijorările investitorilor.

Procesul îi include ca acuzați pe:

Carlos Tavares, CEO al Stellantis,

Natalie Knight, directorul financiar,

alături de întreaga companie.

Stellantis nu a comentat încă situația, conform Reuters.

Grupul Stellantis a raportat venituri nete de 85 miliarde de euro

Stellantis, un conglomerat creat în 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler și PSA Peugeot-Citroen, a raportat venituri nete de 85 miliarde de euro pentru prima jumătate a anului 2024. Suma este în scădere cu 14% față de aceeași perioadă din 2023.

Profitul net al grupului a scăzut cu 48%, la 5,6 miliarde de euro. Venitul operațional s-a redus cu 5,7 miliarde de euro. El a ajuns la 8,5 miliarde de euro, ceea ce a dus la o marjă operațională sub 10%.

Ca răspuns la aceste rezultate, Carlos Tavares a declarat pentru Bloomberg că nu va ezita să renunțe la mărcile care produc pierderi, subliniind că nu există „absolut niciun tabu” în ceea ce privește închiderea sau vânzarea mărcilor neprofitabile din grup.

Deși oficialul a subliniat că toate mărcile Stellantis sunt, în prezent, profitabile, a lăsat deschisă posibilitatea de a lua decizii drastice dacă situația lor financiară se va deteriora.