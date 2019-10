Ford Motor va concedia anul viitor aproximativ 450 de angajaţi de la fabrica sa din Oakville (Ontario, Canada), după ce compania auto va opri producţia modelelor Ford Flex şi Lincoln MKT, a anunţat luni cel mai mare sindicat din sectorul privat canadian, Unifor, transmit Bloomberg şi Reuters. Decizia Ford vine în urma extinderii producţiei de camioane şi utilitare şi a renunţării la producţia automobilelor de pasageri, cu excepţia modelului sport Mustang.

Un purtător de cuvânt al producătorului auto american a confirmat încheierea producţiei modelelor Ford Flex şi Lincoln MKT deoarece Ford „se concentrează pe produsele din segmentul cu cel mai rapid ritm de creştere, pentru a face faţă schimbării preferinţelor consumatorilor”. Ca rezultat, Ford va ajusta nivelul producţiei la fabrica sa din Oakville, unde are aproximativ 4.600 de angajaţi.

Aceasta este a doua rundă de concedieri anunţată anul acesta de Ford pentru unitatea sa din regiunea Ontario, inaugurată în 1953. În iulie, producătorul auto anunţase că va renunţa la aproape 200 de angajaţi de la Oakville începând din septembrie, din cauza încetinirii vânzărilor la unele modele.

În prezent, la uzina din Oakville se produce modelele Ford Edge, Ford Flex, Lincoln MKX şi Lincoln MKT.

Săptămâna trecută, Ford şi-a înrăutăţit estimările privind profitul operaţional anual, după rezultatele dezamăgitoare din trimestrul trei, cauzate, conform directorului general Jim Hackett, de costurile mai ridicate, discounturi mai mari şi performanţa mai slabă decât se estima din China. De asemenea, Hackett a avertizat că Ford „s-a confruntat cu mai multe turbulenţe” decât se aştepta în trimestrul trei. „Ca rezultat, profitul operaţional nu va creşte aşa cum am intenţionat”, a avertizat şeful Ford.

În trimestrul trei din acest an, profitul net al Ford s-a situat la 425 milioane de dolari, sau 0,11 dolari pe acţiune, faţă de 991 milioane de dolari, sau 0,25 dolari per titlu, în urmă cu un an. Veniturile au scăzut cu 2%, la 37 miliarde de dolari, în timp ce analiştii se aşteptau la 33,98 miliarde de dolari.

Anul acesta, Ford se aşteaptă la un profit operaţional ajustat între 6,5 şi 7 miliarde de dolari, faţă de prognoza din iulie, de 7 -7,5 miliarde de dolari. Anul trecut, profitul operaţional ajustat s-a situat la şapte miliarde de dolari.

Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA este prezent şi pe piaţa din România.

