Fostul Premier Adrian Năstase amenință, prin intermediul unui mesaj postat pe blogul personal, că va da în judecată atât postul de televiziune Digi 24, cât și pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu – CTP, dacă nu i se va publica în întregime un drept la replică.

”Nu-mi face plăcere să-mi reamintesc”

Totul vine în urma afirmațiilor făcute de CTP despre tentativa de suicid a fostului Premier, atunci când s-a dispus arestarea, în urma procesului intentat de DNA.

”Nu-mi face plăcere să-mi reamintesc aceste lucruri dar nici nu voi permite ca un gest de revoltă al meu, motivat sau nu, justificat sau nu, să rămână în amintirea familiei sau a prietenilor mei ca un gest dezonorant, de lașitate.

De aceea, dacă acest drept la replică nu va fi prezentat în totalitate, în proxima emisiune a lui C.T.Popescu, voi acționa în justiție, în solidar, postul și pe autorul emisiunii, în baza prevederilor”, a scris Năstase pe blogul său personal.

”În acea emisiune, jurnalistul CT Popescu a prezentat, cu rea credință, circumstanțele în care a avut loc tentativa mea de suicid, din 20 iunie 2012.

”A prezentat cu rea-credință”

În esență, a a afirmat că mi-as fi ”băgat unghia in gât ca pitigoiul” în acea ”mascaradă de sinucidere”, că dl. Beuran ”m-ar fi gâdilat sub gusulită”, că as fi stat internat ”neavând nimic” ”decât rău de pârnaie în formă agravată”. Și a continuat, timp de mai multe minute, aceste minciuni, calomnii și insulte.

Nu mă aștept ca C.T. Popescu să fi înțeles motivația gestului meu din acea zi și acest lucru nici nu are importanță pentru mine. El a prezentat însă, cu rea credință, acele circumstanțe, afectându-mi, în acest fel, dreptul la propria imagine, onoarea și reputația.

Vă solicit, de aceea, ca, în conformitate cu regulile CNA, să fie prezentat public, integral, acest punct de vedere, în proxima emisiune ”Cap limpede” a lui C.T. Popescu, pe aceeași durată de timp, adăugându-se, la aceste rânduri, citatele relevante din Ordonanța procurorului șef de secție din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ, Valentin Horia Șelaru, din 24 august 2012, din Dosarul 560/P/2012”, a explicat Adrian Năstase motivele demersului său.

