Așadar, liderul PSD, Marcel Ciolacu a precizat că toţi membrii grupului minorităţilor naţionale de la Camera Deputaţilor au intrat în izolare după ce unul dintre aceştia a fost depistat cu COVID-19. Social-democratul a subliniat că acest lucru reprezintă o problemă în constituirea noului Parlament.

Anterior, respectivul membru al grupului minorităţilor a participat la negocieri cu reprezentanţii partidelor din coaliţia de centru-dreapta.

„Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului. În seara asta am aflat şi eu şi am şi vorbit cu domnul Pambuccian, ei au avut o negociere cu domnul Orban la ora 13,00. Am înţeles că tot grupul a intrat în izolare, urmând să facă testul de mâine să vadă dacă s-a răspândit virusul. (…)

Ei au fost la negociere cu domnul Orban şi cu USR, dacă şi ei intră în izolare … eu ştiu că legea e unică pentru toată lumea. Trebuie să facă test mâine şi încă un test peste 4 zile să vadă dacă ies din izolare sau nu ies.

Să vedem domnul Orban cu cine a mai avut întâlniri după ora 13,00. Cred că DSP e în măsură să răspundă la aceste întrebări şi cum se face în continuare”, a spus Marcel Ciolacu la Antena 3.

Coronavirus 20 decembrie

Duminică, 20 decembrie, Grupul de Comunicare Strategică a trimis un nou comunicat de presă în care prezintă datele referitoare la situația coronavirus la nivel național.

Așadar, potrivit autorităților, pe teritoriul României, au fost confirmate 591.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), iar 498.777 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.350 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

14.394 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 19.12.2020 (10:00) – 20.12.2020 (10:00) au fost raportate 98 decese (58 bărbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Gorj, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Vaslui și Municipiul București.