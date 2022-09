Primele reacții după decesul lui Alexandru Arșinel. Mirela Vaida: Sunt debusolată

Anunțul decesului lui Alexandru Arșinel a venit ca o adevărată lovitură pentru toată lumea, în special pentru cei care l-au cunoscut și cu care a colaborat. În urma tragicului anunț, Mirela Vaida a avut o primă reacție.

Prezentatoarea de la „Acces Direct” este devastată de durere, având în vedere că aceasta a fost extrem de apropiată de marele actor, cu care chiar a fost în turnee și a colaborat timp de 15 ani.

„Eu și colegii mei suntem așa… deși părea previzibil cumva. Nu putem să acceptăm că oamenii nemuritori mai și mor. Am primit vestea în mașină, eram în drum spre casă și am simțit că s-a întâmplat ceva. Am tras pe dreapta, au început să sune telefoanele, să curgă mesajele și atunci chiar am avut un șoc, pentru că în momentul în care primești astfel de vești despre oameni pe care i-ai cunoscut și cu care ai împărțit 15 ani din viață pe scenă, cu care ai mers în turnee și cu care ai conceput atâtea spectacole, alături de care te-ai bucura, de la care ai învățat atâtea, aproape că a murit o epocă”, a declarat Mirela Vaida pentru spynews.ro.

Vedeta de la Antena 1 a mai spus „e un gen de revistă pe care l-au luat cu ei când au plecat și am mai rămas noi, care să ducem mai departe un gen pe care ei l-au ridicat foarte sus. Mă uit acum la Popescu, la Stamate, la Năzărescu, a plecat și Arșinel. Au rămas foarte singuri și foarte triști”.

Mirela Vaida, debusolată după decesul lui Alexandru Arșinel

Mirela Vaida a mai declarat că se simte debusolată după pierderea lui Alexandru Arșinel. De asemenea, ea a mai spus că este foarte trist faptul că el nu se va mai întoarce niciodată la teatru, acolo unde regretatul actor își găsea fericirea.

„Sunt foarte debusolată, pentru că rămânem din ce în ce mai puțini. Sigur că îl avem pe Vasile Moraru, care este lângă noi și care trage foarte mult să rămână ceea ce a fost și ceea ce este, dar îți pleacă oameni de la care ai învățat atâtea și cu care ai împărțit scena.

Tot timpul am așteptat ca Arșinel să se întoarcă la teatru, pentru că acolo era casa lui, acolo își regăsea resursele, tinerețea, jovialitatea, bucuria. Acum știm că nu o să mai fie niciodată și totul este foarte trist. Mă gândesc că poate nu am avut niciodată ocazia să-i mulțumesc pentru toate câte mi-a oferit fără să știe. Îmi pare atât de rău că nu mai e!”, spune Mirela Vaida.

Florin Zamfirescu a venit și el cu un mesaj trist după moartea marelui actor

Mirela Vaida nu a fost singura care a venit cu o reacție după aflarea decesului lui Alexandru Arșinel. Marele actor Florin Zamfirescu a declarat pentru sursa anterior citată că se știe că Alexandru Arșinel era bolnav și că o dată cu decesul lui s-a sfârșit o lume.

”Ceea ce mă surprinde pe mine, o spun zâmbind așa, toată lumea cu ocazia decesului, plecării dintre noi, a unor personalități se miră îngrozitor. Arșinel era bolnav, era la sfârșit, se vedea se știa. Normal, când îți moare de 95 de ani, cum a murit mama, m-am dus și am plâns și am suferit, era firesc, și la Arșinel e același lucru. S-a sfârșit o lume cu el, cu Stela, cu cei care s-au dus și mulți actori de teatru, de film, acum a venit rândul nostru”, a transmis Florin Zamfirescu.

Alexandru Arșinel, un om care și-a iubit meseria

Pe de altă parte, Florin Zamfirescu a mai spus că regretatul actor a fost un om care și-a iubit meseria și că a făcut parte dintre actorii foarte importanți ai României.

”Eu nu sotez pe nimeni să plângă la moartea mea în niciun caz, iar la moartea lui Arșinel un rămas bun merită. A fost un mare artist, a fost un om care și-a iubit meseria până la capăt, s-a zbătut pentru ea, s-a zbătut exagerat un pic că nimeni nu-l mai vedea pe scenă când el spunea de ce m-au scos din funcția de director. Omul la bătrânețe are scăpări, nu te mai poți baza. Arșinel a fost un actor foarte important și plurivalent”, a mai spus Florin Zamfirescu.

Regretatul actor a fost un izvor nesecat de bucurie

Regizorul Constantin Vaeni a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că regretatul actor a fost un izvor nesecat de bucurie, umor și voie bună.

„A plecat!… Drum lin, spre Stele, dragă Alexandru Arşinel! După o întreagă viaţă în care ai fost un izvor nesecat de bucurie, de umor şi de voie bună pentru milioane de români, care te-au iubit şi preţuit! Şi iartă-i pe cei din bandele de derbedei şi de ticăloşi care, de la o vreme, parcă nu mai aveau, în viaţa lor mizerabilă, loc de tine! Dumnezeu să te odihnească!”, a fost mesajul cunoscutului regizor.