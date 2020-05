Primarul Constanţei, Decebal Făgădău, alături de viceprimarii Dumitru Babu și Costin Răsăuțeanu s-au lăudat, în urmă cu o lună, cu o donație în aparate și kituri de testare, făcută către Spitalului de Boli Infecțioase Constanța.

“Împreună cu Dumitru Babu și Costin Răsăuţeanu am donat spitalului nostru 5 aparate și 5.000 de kituri de testare Covid-19. Le mulțumesc din suflet lui Dragoș V. și echipei mele!”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook pe data de 2 aprilie. Ulterior, Decebal Făgădău a declarat jurnaliștilor de la Info Sud Est că echipamentele medicale au fost achiziționate din China și că el a făcut donația în calitate de primar, deși putea să o facă și ca persoană fizică. Cât despre Dragoş V., primarul Constanţei a refuzat să îi facă publică identitatea.

Acesta ar fi, de fapt, Dragoș Vasile Valentin din Constanța, proprietarul și administratorul firmei Elvada Company, care se ocupă cu ”Alte activităţi anexe transporturilor”, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. Elvada se ocupă cu transport din China, Dragoș Vasile fiind și vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie România-China, scriu cei de la dezvaluiri.ro, care publică discuţia cu omul de afaceri. Din discuţie se înţelege că, de fapt primarul şi viceprimarii Constanţei nu au făcut altceva decât campanie electorală, asumându-şi meritele pentru o donație făcută de o firmă de stat din China, către instituția publică Primăria Constanța.

Cine a făcut donația?

Dragoș Vasile: Eu le-am dus la Primăria Constanța, le-am predat, cu documentele de la notar și procesul verbal. Am acționat în numele unor parteneri chinezi, pentru Primăria Constanța. Aceștia voiau să găsească pe cineva care să livreze marfa, să o ducă și să o importe în regimul în care trebuia să o importe. Ei au vrut să găsească o firmă de încredere căreia să îi dea echipamentele, ca acestea să ajungă unde trebuie. Nu am plătit pe ele nimic și trebuia cineva să le ducă. Iar eu ocupându-mă de așa ceva, am făcut-o. Eu sunt și vicepreședinte la Camera de Comerț și industrie România-China.

În spațiul public s-a înțeles că primarul Decebal Făgădău și cei doi viceprimari făcuseră donația în numele lor.

Dragoș Vasile: Nu, au făcut donația în numele… Nu, nu domnule, nu, nu, nu. Stați să ne înțelegem. Eu am donat către primăria Constanța, în numele partenerilor din Hunan (provincie în sudul Chinei centrale – n.red.), acolo este un pavilion al României, organizat de mine și de partenerul meu de acolo. Nu are treabă cu Primăria Constanța, noi lucrăm acolo, nu lucrăm aici.