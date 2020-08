Amănunte uluitoare despre unul dintre liderii USR din Parlamentul României. Stelian Ion își dorește să ajungă primar la Constanța, dar tecutul pare să nu-l recomande deloc.

Deputatul USR, Stelian Ion, prins cu minciuna!

Stelian Ion spune că vrea să elibereze Constanța de domnia lui Radu Măzare prin Decebal Făgădău, dar este acuzat că acum câțiva ani obținea prin fraudă o locuință ANL. De la Mazăre. Al cărui avocat a fost în mai multe procese.

Da asta nu e tot. Apoi, a fost favorizat într-un schimb imobiliar de urmașul lui Mazăre, actualul primar Făgădău, conform newsweek.ro.

Adeverințele medicale depuse de Stelian Ion la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, instituția abilitată să evalueze cererile pentru locuințe ANL, la care lucra mama lui, nu dovedeau că suferă de o boală gravă.

Formularul de evaluare al solicitantului prevedea că persoana poate primi 10 puncte fie în cazul în care boala necesita un însoțitor, fie în situația în care ar fi fost nevoie de o cameră în plus.

Stelian Ion a recunoscut că nu avea dreptul la însoțitor și o cameră în plus la apartament. Această cameră în plus este prevăzută însă pentru ca persoana în cauză să se izoleze de restul familiei. Ridicolul situației este că, deși a aplicat ca persoană unică, fără familie, pentru obținerea unei locuințe ANL, ar fi avut nevoie de o cameră în plus ca să se izoleze de… sine!

Pentru a obține punctaj nemeritat, Stelian Ion a încheiat un contract de chirie cu propriul tată pentru o suprafață de fix 7,5 metri pătrați din apartamentul părinților.

“Relativ la situația locativă, dacă apartamentul în care are contract de închiriere avea o cameră de 7,5 mp, nu există infracțiune. Nu importă dacă și restul apartamentului era închiriat. Problema e morală. Dacă, însă, apartamentul nu avea o cameră de 7,5 mp – și nu vorbim de bucătărie -, avem și aici înșelăciune și uz de fals. Ar mai fi posibilă o instigare a funcționarilor (de la RAEDPP – n.r.)”, spune un avocat, conform sursei citate.

Stelian Ion și-a depus dosarul la RAEDPP în martie 2004. Locuința i-a fost atribuită, după numai un an, în mai 2005.

În februarie 2005, Consiliul Local Constanța votase o Hotărâre (51/2005) “privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor construite de ANL”. Conform Anexei 1, punctul 4, printre “criteriile restrictive” pentru repartizarea unei locuințe era aceea că “titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea cu contract de muncă pe cel puțin 1 an, pe raza municipiului Constanța”.

Anexa 2 prevede și cum se face dovada “contractului de muncă”: cu “adeverință de la locul de muncă din care sa reiasă că vă desfășurați activitatea cu contract de muncă pe cel puțin 1 an, pe raza municipiului Constanța”.

Stelian Ion nu a depus niciodată o astfel de adeverință. Avocații nu au contract de muncă.