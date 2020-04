Si copiii trebuie testati! Achizitionam un aparat Real Time Multiplex PCR pentru Spitalul Clinic de copii “dr. Victor Gomoiu” – unde ma aflu acum -, investiție a Primăriei Capitalei, singurul spital de copii construit în ultimii 30 de ani de la zero! Sunt bucuroasa sa anunt ca Primaria Capitalei a alocat fondurile necesare pentru achizitionarea si a unui computer tomograf dar si a unui RMN, ambele functionale in acest moment.Este o perioada dificila pentru toata lumea, insa pentru copii, mai ales pentru cei mici, care nu inteleg de ce li s a modificat brusc programul cunoscut de mers la gradinita sau in parc, este cu atat mai greu. Parintii sunt si ei ingrijorati, se intreaba ce vor face daca se imbolnaveste copilul, daca are vreo durere. Vreau sa ii asigur pe toti parintii ca la Spitalul “ Victor Gomoiu” au fost luate toate masurile preventive necesare, si, in cazul unei imbolnaviri, cei mici se vor afla aici in siguranta.

Posted by Gabriela Firea on Monday, 27 April 2020