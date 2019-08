Paul Stănescu, liderul PSD de Olt, a explicat marţi seara că el n-a avut de-a face cu traficul de persoane şi și niciun om politic nu are legătură cu un clan interlop din Caracal sau Oltenia. Acesta i-a reproşat lui Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei, tânăra ucisă de Gheorghe Dincă că nu este cazul să facă asemenea afirmaţii.

”Mă voi duce la orice oră din zi și din noaptea la Parchet. Măcar putea să mă sune să mă întrebe, că eu și Alex suntem din localități apropiate. E complicat să faci acuzații și să acuzi pe toată lumea. Eu nu am avut legătură și nu am cunoscut vreun șef al unei grupări de interlopi, nu am discutat cu ei. Nu știu niciun om politic din cei aleși în 2016, indiferent de culoarea politică, și care să aibă legătură cu vreun clan interlop. Sigur că sunt oameni politici care pot fi acuzați de astfel de legături, cu interlopii, de exemplu Traian Băsescu, când se întâlnea cu Bercea Mondial și îi punea soției sale o salbă de aur la gât. Sau când fratele lui a primit mormanul de bani de la familia lui Bercea Mondial. Disoluția statului român s-a întâmplat în mandatul lui Traian Băsescu. Noi, politicienii, am greșit că am desființat sectoriștii, că am desființat posturile de poliție din mediul rural.”, a spus Paul Stănescu la Antena 3.

Reacţia dură a lui Paul Stănescu vine după ce Alexandru Cumpănaşu a avut marţi seara discuţii cu Procurorul General, chiar la Parchet, acolo unde a depus o nouă plângere care îi viza de asemenea pe politicienii din Olt, cum ar fi Stănescu şi Florin Iordache.

