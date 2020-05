Renumita jurnalistă din Statele Unite, care acum scrie editoriale pentru publicaţia Foreign Affairs, a primit cea mai înaltă distincţie pentru mass-media internaţională pentru reportajele scrise despre epidemia de Ebola din Zair, autoarea a numeroase cărți și articole din domeniul sănătății publice, a anticipat în repetate rânduri izbucnirea unei epidemii majore.

Cel mai grav avertisment dat omenirii de Garret a fost făcut în romanul de succes apărut în 1994, „The Coming Plague”, în care făcea referire la o pandemie similară cu cea din aceste zile.

În 2017, Laurie Garrett a publicat şi bestseller-ul “Warnings: Finding Cassandras to Stop Catastrophes”. De asemenea în numeroase apariţii publice, cum sunt întâlnirile TED Talks, a avertizat constant asupra riscului apariţiei unei catastrofe medicale provocate de agenţi patogeni precum virusul care a pus pe jar planeta în acest an.

O nouă normalitate

Ea a prezis actuala criză sanitară mondială provocată de virusul SARS-COV2 şi avertizează că în anii care urma după ce va trece pandemia – încă nu se ştie exact când şi cu ce efecte globale – oamenii vor fi obligaţi să-şi adapteze relaţiile interumane, dar şi profesionale la noile tipare comportamentale impuse de riscurile infectării cu noul coronavirus. De asemenea, într-un interviu pentru New York Times jurnalista se declară sceptică în privinţa apariţiei rapide, în acest an, a unui vaccin pentru noul coronavirus, dar crede că medicamentul remdesivir va avea rezultatele scontate.

Potrivit CNN, Laurie Garrett a declarat că vor mai trece probabil 4-5 ani de acum încolo până când se va ajunge la „o nouă normalitate”, pentru că lucrurile se vor schimba pentru totdeauna.

Oamenii vor reevalua importanța călătoriilor, felul în care folosesc transportul în comun, nevoia de a sta față în față la întâlnirile de afaceri, spre exemplu: „Istoria se petrece în fața noastră. Ne-am întors cumva la normalitate după atacurile de la 11 septembrie? Nu. Am creat o nouă normalitate. Am securizat SUA. Am transformat-o într-o țară antiteroristă. Și asta a afectat totul. Nu mai putem intra într-o clădire fără să arătăm buletinul sau să trecem printr-un detector de metale. Asta o să se întâmple și acum”.

Valuri epidemice succesive

„Sunt destul de sigură că epidemia se va desfășura în valuri. Nu vom avea un tsunami care va lovi America, apoi se va retrage. Vom avea valuri mici care vor lovi în Des Moines, apoi în New Orleans și apoi în Houston și tot așa. Iar asta va afecta felul în care gândesc oamenii”, este de părere Laurie Garrett.

Declaraţia survine în contextul în care majoritatea statelor americane au trecut la relaxarea restricţiilor, deşi SUA este în continuare noul focar al pandemiei, cu aproape 1,3 milioane de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus şi peste 77.000 de decese.

Ridicarea treptată a restricţiilor nu este văzută cu ochi buni de Garrett, care consideră că, fără o decizie unitară la nivel federal, vor fi aproape imposibil de radicat virusul, chiar şi dacă va fi disponibil un vaccin în viitorul apropiat. „Virusul va continua să circule pe mapamond, indiferent dacă se va face imunizare prin vaccinare. Trebuie să existe o strategie pentru imunizarea globală şi vorbim în acest caz de 7,5 miliarde de fiinţe umane”.

Jurnalista crede că bogăția și reputația le revin mai degrabă medicilor care găsesc modalități noi și mai bune de a trata bolile de inimă, cancerul și altele asemenea. Dar marea dezbatere politică vizează accesul oamenilor la asistența medicală. Garrett și-a amintit de timpul petrecut la Harvard: „Școala medicală de acolo este toată marmură, cu acele coloane mari. Școala de sănătate publică este o clădire sfioasă, cu cea mai urâtă arhitectură posibilă, cu tavanele căzute”.

Și ceea ce America are cel mai mult nevoie în acest moment, a spus ea, nu este această baterie de testare, testare, testare, pentru că nu vor fi niciodată suficiente teste super-rapide, super-fiabile pentru a determina pe loc cine poate intra în siguranță într-un loc de muncă sau un loc aglomerat, care este scenariul pe care unii oameni par să-l aibă în minte. America are nevoie de informații bune, din numeroase studii riguros concepute, despre prevalența și mortalitatea infecțiilor cu coronavirus, pe subseturi de persoane date, astfel încât guvernanții și primarii să poată dezvolta reguli de distanțare și redeschidere socială care să fie sensibile, durabile și adaptate situației existente.

America are nevoie de un guvern federal activ în coordonarea acestor eforturi, nu de unul în care experți precum Tony Fauci și Deborah Birx pășesc pe vârfuri în jurul egoului tandru al unui președinte.

Recesiune economică devastatoare pe termen lung

De asemenea, jurnalista de la Foreign Policy atrage atenţia că lumea nu a simţit încă cu adevărat efectele recesiunii economice mondiale, care vor fi devastatoare inclusiv pe termen lung. În ciuda prognozelor optimiste de la Casa Albă, Garret estimează că pandemia se va încheia în cel mai bun caz peste 3 ani.

Ea argumentează prin faptul că guvernele lumii nu vor putea susţine suficient companiile afectate de pandemie şi nu vor putea face investiţii substanţiale în dezvoltare şi inovaţie, mai ales în sectorul tehnologic. Şi asta se datorează în bună măsură faptului că nu există, deocamdată, o strategie pe termen lung de combatere a coronavirusului.

Tulburări politice şi sociale masive

Laurie Garrett opinează că nu sunt excluse tulburările politice şi sociale masive dacă bogaţii vor deveni şi mai bogaţi după această pandemie.

Furia colectivă este o perspectivă la fel de realizabilă în cazul în care se vor petrece cele menţionate: „Dacă America va intra în următoarea fază și bogații vor deveni cumva și mai bogați de pe urma lucrurilor urâte pe care le fac, iar noi vom ieși din vizuinele noastre și vom realiza «Dumnezeule, nu doar că toți cei la care țin sunt șomeri și nu-și pot plăti ratele, dar nesimțiții care zburau cu avioanele lor private spre insula lor o fac și acum», atunci cred că am putea avea tulburări politice masive. În momentul în care vom ieși din vizuinele noastre și vom vedea ce înseamnă un șomaj de 25% am putea vedea și cum arată furia colectivă”.