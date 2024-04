În ceea ce privește durata de viață a anunțurilor cu proprietăți de vânzare de pe site, aceasta a scăzut cu 41% față de luna martie 2023 și cu 29% față de luna februarie 2024, ceea ce arată că interesul utilizatorilor este mai mare și că proprietățile se tranzacționează mai rapid.

Concret, cu cât scade durata de expunere a anunțurilor pe site, crește viteza de tranzacționare a imobilelor menționate în anunțurile imobiliare.

„Analizând cele mai recente date, am constatat o tendință fermă de creștere a interesului pentru apartamentele de vânzare (+56%), depășind creșterea interesului pentru casele de vânzare (+32%). În paralel am observat și o inversare a direcției în piața închirierilor, cu un declin al creșterii interesului pentru apartamentele de închiriat (-12%). Aceste evoluții reflectă nu doar preferințele în schimbare ale consumatorilor, ci și o dinamică diferită în piața imobiliară”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.