Presiuni asupra martorului din procesul privind uciderea Gabrielei Rîpan. Autorul accidentului auto prezintă un comportament public în afara normelor sociale.

Martorul amenințat este cel care a sunat la 112, dar a și filmat scena accidentului, la puțin timp după producerea sa.

Presiuni asupra martorului. Ştefan Tudor Cîrje huiduie și amenință

Ştefan Tudor Cîrje, autor al cumplitului accident din Floreşti, județul Cluj, petrecut în noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2019, în care studenta suceveancă Gabriela Rîpan şi-a pierdut viaţa, este cercetat în libertate pentru infracțiunea de omor, la doi ani de la producerea dramei.

În contextul actual în care Tribunalul Cluj a rămas în pronunțare pentru sentința de fond din dosarul cu accidentul în care a murit Gabriela Rîpan, ziardecluj.ro prezintă un detaliu interesant despre comportamentul inculpatului Tudor Cîrje, cel care a provocat accidentul.

Ioan Cioban, cel care a filmat primele secunde de la accident, a fost audiat în luna martie a acestui an, după ce timp de doi ani nimeni nu a considerat că este relevant pentru cauză.

La câteva săptămâni după ce a fost audiat la Tribunalul Cluj, bărbatul l-a întâlnit pe Cîrje la Piatra Craiului și susține că inculpatul l-a huiduit de față cu fiul său și cu prieteni din anturajul tânărului problematic.

”Mă întorceam după ce am efectuat un transport și am zis către fiul meu să oprim la Piatra Craiului să mâncăm. Când ne-am dat jos din mașină l-am văzut pe Cîrje în fața localului, stătea cu mai mulți prieteni și fuma.

”Nu am eu timp să depun plângeri”

Nu cred că m-am deplasat mai mult de vreo opt metri că am și auzit cum înjură și mă huiduiește. Am intrat în local și m-a întrebat băiatul meu de ce am fost huiduit și i-am explicat că băiatul care m-a huiduit e cel care a provocat accidentul de la Florești și că recent am fost audiat în dosarul său. După un timp Cîrje și prietenii săi au părăsit zona”, declară Ioan Cioban, potrivit sursei citate.

Bărbatul susține că întâmplarea s-a petrecut după ce a dat declarații la Tribunal. Întrebat dacă a fost amenințat și dacă va depune plângere sau va cere un ordin de restricție împotriva lui Cîrje, Ciobanu a precizată că: ”nu mi-e frică de el, nu am eu timp să depun plângeri și să îmi bat capul cu astfel de oameni”.

Cel mai important aspect pe care l-a declarat Ciobanu la proces avea legătură cu minutele dinainte ca el să pornească filmarea, perioadă în care Cîrje cerea ajutor pentru persoana proprie și susținea că nu mai e nimeni în mașina accidentată, motiv pentru care martorul a anunțat în primul apel la 112 că există doar o victimă, în afara mașinii, și că aceea era conștientă.

Abia după ce a descoperit că Gabriela Rîpan se afla nemișcată în mașina distrusă, martorul a revenit cu un apel la 112 cerând și un echipaj de descarcerare.