Ajay Aggarwal ne-a vorbit despre eforturile LIBERTY Steel Group pentru realizarea planului ”GreenSteel”.

În prezent hidrogenul este foarte costisitor

”De când am ajuns cu Sandip Biswas (Chief Investment Officer CFG Alliance și Interim CEO Liberty Primary Steel and Mining, n.r.) la Galați am vorbit despre mai multe modalități de reducere a amprentei de carbon. Hidrogenul este o tehnologie greu de pus în practică în acest moment. Tehnologiile trebuie să fie dezvoltate, e nevoie de foarte multă muncă în acest domeniu. În prezent, hidrogenul este foarte costisitor”, a declarat Aggarwal.

Președintele LIBERTY Steel Group Europe a subliniat că primul pas este de a elimina cărbunele din producția de oțel. ”După ce facem asta, jumătate din tranziție este atinsă. Renunțarea la cărbune va reduce imediat emisiile de carbon cu 75-76%. Restul, de 25%, poate fi compensat prin energie electrică verde și alte modalități”, a mai spus Ajay Aggarwal.

Conlucrarea cu statul este esențială

”Această tranziție nu poate fi realizată doar de mediul privat, țările trebuie să lucreze alături de noi. Comisia Europeană ne-a ajutat mult în ultima perioadă cu politici, dar este momentul să lansăm strategiile de implementare. Trebuie să ne protejăm de importurile din afara Europei, de produsele care sunt vândute fără un „cost al carbonului”, ne-a declarat președintele LIBERTY Steel Group Europe.

”Industria este un sector foarte important și poate deveni un sector verde, iar la acest capitol guvernele și instituțiile pot să ne ajute. Este foarte util pentru noi să avem un dialog despre industria verde atât cu autoritățile locale, cât și cu reprezentanți ai guvernului”, a punctat Aggarwal.

Forța de muncă și oțelul verde

”Oțelul verde înseamnă o modalitate diferită de a face oțel, iar în ceea ce privește resursa umană vom avea nevoie de aptitudini îmbunătățite. Prin Academia GREENSTEEL implementăm deja programe de instruire și perfecționare pentru echipele noastre”, a mai spus Ajay Aggarwal.

”Ne dorim să atragem tineri în domeniul siderurgiei, de aceea ne concentrăm să comunicăm viziunea companiei de a face industria verde și de a produce GREENSTEEL. Suntem într-un proces de transformare, automatizare și digitalizare, proces care va atrage tinerii care pot contribui la această schimbare radicală a industriei, pot face industria verde”, este de părere reprezentantul LIBERTY.

Cert este un lucru, oțelul verde va schimba orașul, va atrage acolo mai multe industrii și orașul va fi mult mai sustenabil.